La cordial dedicatoria de Felipe VI a Antolín: "Sois abanderados de la Marca España"

Felipe VI conversó con los empleados de Antolin en Villafría, se hizo una foto de familia y firmó una cariñosa dedicatoria.ECB / SANTI OTERO

Al término de su visita a la sede central de Antolin en Villafría, Felipe VI quiso dejar por escrito su reconocimiento a la evolución de la empresa, una de las grandes multinacionales españolas del sector de la automoción, con sede en Burgos.

Lo hizo con una dedicatoria manuscrita durante su visita a las instalaciones de la compañía, 28 años después de su primer paso por la planta. En su mensaje, el monarca no solo expresa su “asombro” por la proyección internacional y los avances tecnológicos que ha alcanzado la compañía, sino que subraya con énfasis los valores que, a su juicio, explican ese recorrido: la fidelidad a sus raíces, el carácter familiar del proyecto y su compromiso con la excelencia. El rey pone a Antolin como ejemplo de empresa que encarna el espíritu de la Marca España, ligada tanto a la innovación como al arraigo territorial.

El rey anima a la familia que impulsa esta compañía multinacional a “continuar la aventura” empresarial con el mismo impulso que los llevó a convertirse en un referente global y felicita a la organización por su 75 aniversario, acompañado de palabras de gratitud por el recibimiento.

LA CARIÑOSA DEDICATORIA DEL REY A ANTOLÍN

“Volver a visitar el Grupo Antolín 28 años después ha sido toda una experiencia. El asombro por el camino recorrido, los avances y la presencia en tantos lugares del mundo va acompañado por la admiración de su fidelidad a los valores que fundamentaron sus orígenes y comienzos. Sois abanderados de la empresa familiar, del arraigo en la tierra en la que nacisteis, de la excelencia y de la Marca España. Gracias por todo ello, ánimo para continuar la aventura y enhorabuena en vuestro 75 aniversario. Con todo mi afecto y gratitud por tan cariñosa acogida. Felipe R.”

Visita a la sede central de Antolin en Villafría

La visita a las instalaciones centrales de la multinacional en Villafría coincidía con la conmemoración del 75 aniversario de la compañía. Fundada en Burgos, Antolin lidera el desarrollo y la fabricación de interiores para automóviles a nivel mundial. Sus cifras dan cuenta del alcance, con 20.000 empleados repartidos en 23 países y más de cien plantas industriales en todo el planeta. Según datos de la empresa, uno de cada tres vehículos que circulan por las carreteras del mundo incorpora componentes fabricados por Antolin.

Durante el recorrido, el rey conoció de cerca las innovaciones más recientes que desarrolla la firma desde su sede central. Una de las paradas más destacadas fue el modelo Simplicity, un coche concepto que plantea una nueva visión del interior del vehículo urbano desde criterios de sostenibilidad y economía circular. “Utiliza elementos reciclados como redes de pesca o excedentes agrícolas”, explicó el presidente de la empresa, Ernesto Antolin, quien guió la visita junto a la vicepresidenta, Emma Antolin, y la consejera delegada, Cristina Blanco.

El rey se hizo una foto con los 700 empleados de la sede central de Antolin.SANTI OTERO

Felipe VI también tuvo ocasión de visitar los laboratorios donde se realizan pruebas de resistencia y durabilidad de materiales, así como de mantener un encuentro simbólico con 700 trabajadores, con los que se hizo una foto de familia.

El acto institucional reunió también al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; al delegado del Gobierno en la comunidad, Nicanor Sen; y a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.