Felipe VI alaba a las empresas familiares por aunar arraigo y proyección: "España os necesita"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Felipe VI mostraba en Burgos su firme respaldo a la labor de las empresas familiares españolas, a las que, durante la inauguración del XVIII Congreso Nacional del sector, agradecía su papel como "pilar fundamental de nuestra economía". Destacaba además de entre sus características singulares la capacidad para combinar "el arraigo local con la proyección global". "Demostráis que no son incompatibles, sino que se complementan y se refuerzan mutuamente", afirmaba el monarca, tras recordar que su relación con la agrupación impulsora del evento viene de lejos, pues, según precisó, hace 22 años que presidió la apertura de la sexta edición de esta cita en Córdoba.

En su intervención, el rey destacó que, tal y como señalan estudios recientes, las empresas familiares "generan más empleo, ofrecen mayor formación a sus equipos y mantienen una estabilidad ejemplar, incluso en tiempos de cambio". Sin embargo, aseveró que su aportación "no se mide solo en datos, sino en el impacto estructural que ejercéis sobre el territorio": "Creáis oportunidades allí donde nacisteis y en torno a vuestra actividad impulsáis el desarrollo local, al tiempo que lleváis vuestra vocación internacional y valores a nuevos mercados", apuntaba al respecto.

Felipe VI hizo hincapié, además, en los retos que afronta este colectivo y llamó a avanzar en la profesionalización, en la incorporación de buenas prácticas de gobernanza y en la formación de nuevas generaciones.

Convencido de que el afán por conservar y transformar el legado que cada empresa familiar supone, lanzó a un auditorio abarrotado un mensaje de apoyo y aliento: "Os hago un ruego: no dejéis de hacer lo que hacéis y que hacéis tan bien. España necesita vuestra labor, vuestro compromiso y vuestro buen hacer".

El jefe del Estado elogió el lema del congreso por evidenciar que 'Origen-Destino' "resume a la perfección" su vivencia diaria: "La certeza de que el pasado y el futuro están estrechamente conectados en una historia a la que cada generación da forma". Así, el origen "representa las raíces" y está vinculado a "la visión de quienes transformaron una idea en realidad", mientras que el destino es "lo que os impulsa a avanzar" y se materializa, concluyó, en "la voluntad de innovar, de mejorar y de adaptarse a entornos cambiantes y responder a nuevas necesidades sin renunciar a vuestra esencia".