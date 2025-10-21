La firma del contrato acerca las obras de la línea de tratamiento de la fracción orgánica del CTR de Cortes

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) acaba de firmar el pasado jueves, 16 de octubre, el contrato con la empresa Medio Ambiente, Residuos y Agua Marea, S. L. Este trámite acerca el comienzo de los trabajos para crear una línea de tratamiento de la fracción orgánica, la basura que se deposita en el contenedor marrón, en el Ecoparque de Burgos, ubicado en el barrio de Cortes.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, ya adelantaba el pasado 9 de octubre que las obras podrían comenzar a finales de este mes o a principios de noviembre, a la vista de los trámites que estaba formalizando Somacyl. Así, calificó de «buena noticia» que «por fin se esté sacando adelante un proyecto que permitirá mejorar unas instalaciones obsoletas y muy deterioradas».

El contrato de obra de una línea de afino FORS para el Ecoparque de Burgos, destinada a la obtención de compost a partir de la fracción de materia orgánica, está financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por la Unión Europea, con fondos Next Generation. El presupuesto base de licitación con impuestos incluidos fue de 1.764.489,26 euros y se ha adjudicado con una ligera baja, en concreto 1.621.918,53 euros.

Al concurso público se presentaron tres ofertas, todas ellas de pequeñas y medianas empresas, y la ganadora resultó la compañía con sede en Sevilla mencionada al comienzo de esta información.

El plazo de ejecución de los trabajos es de seis meses y su desarrollo representa el inicio en el camino hacia la mejora del Centro de Tratamiento de Residuos de Cortes, que contará con una inversión total de 10.703.415 euros, sin impuestos, (12,83 millones con IVA) y un tiempo de obras vinculado de 16 meses.

El pasado 25 de septiembre la Junta de Castilla y León licitó la remodelación del Centro de Tratamiento de Residuos de Cortes y el plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el 27 de octubre.

En este caso, el proyecto abarca el tratamiento de la fracción de envases recogidos selectivamente (EELL, contenedor amarillo), la fracción resto (contenedor gris) y la materia orgánica procedente de la recogida separada (FORS, contenedor marrón) del Ayuntamiento de Burgos. Somacyl será la entidad encargada de ejecutar las obras y gestionar el Centro de Tratamiento por encargo del consistorio burgalés.

El pliego contempla la ejecución de diversas actuaciones en el Ecoparque Municipal de Burgos para la remodelación integral de la línea de tratamiento donde se gestiona la fracción de envases ligeros, resto y fracción orgánica recogida por el Ayuntamiento de Burgos, así como la adecuación de algunas instalaciones auxiliares. La intervención se desarrollará en el Ecoparque, ubicado en Cortes, a 3 kilómetros al sureste del centro urbano.

La nueva planta estará totalmente automatizada y está diseñada para maximizar la recuperación de materiales reciclables. Se configura como una línea de tratamiento compartida, operativa en distintos turnos para procesar las diferentes fracciones. Para ello, se establecerán zonas diferenciadas de recepción de materiales, adaptadas a los flujos de entrada procedentes de la recogida municipal.

También se incluye la construcción de una nave de almacenamiento de balas de subproductos y de balas de rechazo, así como un taller.

La actuación se completa con la adecuación de la nave principal, los viales interiores y canalizaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva infraestructura.

El tratamiento comenzará con la apertura de bolsas mediante un desgarrador, seguido de un triaje primario para retirar los elementos de gran tamaño que pueden perjudicar el proceso posterior.

Los residuos serán clasificados por tamaños en el trómel doble, que separa en función de cortes granulométricos. El primer hundido del trómel se dirigirá a una línea para recuperar metales y al molino de martillos para el triturado de la fracción orgánica. El segundo hundido se conducirá al equipo de separación balística, mientras que el rebose se enviará a la cabina de triaje secundario.

La separación balística permitirá distinguir entre elementos rodantes (3D) y planares (2D). La mayor parte de los materiales recuperables se concentran en la fracción rodante y serán conducidos a una cadena de separadores ópticos dónde se recuperarán plásticos y bricks, y también pasarán por separadores magnéticos para la recuperación de metales. La fracción planar será conducida a otro separador óptico para la recuperación de film.

Los materiales recuperados serán almacenados en trojes y prensados para su posterior venta.