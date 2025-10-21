Carlos Rodríguez Braun, economista: «Los políticos pueden subir los impuestos, pero no les sale gratis»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Lejos de pintar un «retrato idílico» del panorama actual, el economista argentino Carlos Rodríguez Braun se decanta más por lo que él mismo define como «realismo». Desde un punto de vista estrictamente liberal que carga duramente contra los impuestos, considera que se abre un horizonte de «esperanza» frente al «intervencionismo» que padecen las empresas -sobre todo- «a escala microeconómica».

De nuevo en Burgos, invitado esta vez por Cajaviva y la Fundación Caja Rural en calidad de ponente para una nueva edición de la Mesa de Actualidad Empresarial, el también periodista y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid aseguró este martes, antes de su intervención, que «las tornas están cambiando hacia una situación más favorable» para el tejido productivo. Básicamente, porque se percibe una «conciencia cada vez mayor» sobre el constante tira y afloja entre el sector público y privado.

Prueba de ello, a su juicio, es que «los políticos pueden subir los impuestos, pero no les sale gratis». Ocurre con las políticas fiscales, pero también con el equilibrio entre gasto y deuda. Tres elementos indivisibles que la sociedad, según esgrimió, tiene cada vez más en cuenta y siendo consciente de su «gravedad».

Convencido de que las empresas españolas y del resto de Europea se ven sometidas a una suerte de conjunta «intervencionista», el economista argentino decidió centrar parte de su ponencia en Burgos en el contexto internacional sin perder de vista el ámbito micro, con los impuestos en el ojo del huracán. Lo fundamental, en cualquier caso, es que su visión optimista -liberalmente hablando- se sustenta en que «la sensibilidad fiscal ha aumentado muchísimo».

En calidad de anfitrión, el presidente de la Fundación Caja Rural de Burgos, Tomás Fisac, quiso dar la bienvenida -junto al director general de Cajaviva, Ramón Sobremonte- a un ponente de «primera línea» cuya experiencia profesional, desde la Economía y el Periodismo, resulta de gran utilidad para promover el «diálogo» y la «reflexión» dentro del sector empresarial local.

Ya durante el acto, antes de que Braun tomase la palabra, Fiscac destacó el «enfoque multidisciplinar» y la «habilidad para comunicar temas económicos complejos de forma accesible» de quien se ha convertido en «referencia en el ámbito económico y empresarial». Su presencia, añadió, contribuye además a «incorporar una visión valiosa sobre el momento que atraviesa nuestro tejido empresarial en un año marcado por la incertidumbre, tanto a nivel nacional como internacional».

Por otro lado, el presidente de la Fundación Caja Rural puso de manifiesto que «las empresas son el motor del progreso, la innovación y el empleo». De esta forma, quiso dejar claro el compromiso de la entidad a la que representa a la hora de «apoyarlas» para «fortalecer el futuro» e «inspirar decisiones en un mundo en constante cambio».