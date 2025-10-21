Sodebur detecta en la provincia un centenar de negocios susceptibles de traspaso

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Necesitamos que el medio rural esté habitado y para ello es necesario que negocios y empresas sigan funcionando. Los negocios son esenciales desde el punto de vista de la actividad empresarial que generan y del servicio que dan». Así lo apuntó Nuria Ortiz, representante de los Grupos de Acción Local de Provincia, agentes clave en el desarrollo de la línea de Transferencia de Negocios Rurales que la Diputación de Burgos lleva a cabo a través de Sodebur.

Una línea de apoyo a pequeños empresarios y autónomos de la provincia que «ha ayudado con 600.000 euros al mantenimiento del servicio prestado a 52 negocios traspasados durante los últimos años, cuyos proyectos de inversión ascendieron a 2,5 millones de euros», tal y como señaló el presidente de Sodebur, Carlos Gallo.

Ahora, con el objetivo de conseguir un mayor y mejor desarrollo de las transferencias rurales para el mantenimiento de estos negocios, Sodebur ha creado «un inventario que identifica los negocios que pueden estar en situación cambio de propietario en los próximos años» y «contar con una base de datos que facilite su conocimiento a personas interesadas en dar continuidad a su actividad». Hasta el momento se han identificado un centenar de negocios. «Ya tenemos el consentimiento de 35 propietarios para promocionar el traspaso de su negocio», añadió Gallo.

Una vez que la Administración provincial ha arrancado con este inventario también ha generado sinergias con la Federación de Empresarios de Burgos para incluir en la web que la entidad empresarial tiene dedicada al traspaso de negocios (https://negociosburgos.es/), un apartado en el que «aparezcan los negocios que están en esas circunstancias en la provincia de Burgos», añadió el presidente.

«Somos muy conscientes de que cuando un negocio se cierra en un pueblo, es muy posible que no se vuelva a abrir», apuntó la secretaria general de FAE, Emiliana Molero, quien celebró esta colaboración entre la entidad empresarial y la Diputación.

«Fue en el año 2011 cuando arrancamos con la puesta en marcha de la Oficina de Trasferencia de Negocios» porque «vimos la necesidad que había de mantener esas pequeñas empresas abiertas», añadió Molero, al tiempo que recordó que «un negocio que desaparece es un servicio que se pierde».

Más aún en la provincia, donde su mantenimiento «ayuda además a fijar población y a crear empleo», aseveró la secretaria de FAE, al tiempo que hizo hincapié en la importancia de que «esos traspasos también sean liderados por mujeres».

Sin duda, esta colaboración a tres bandas, a cinco si se tiene en cuenta la aportación económica del la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Transición, es muy importante para el relevo generacional de la provincia.

«Encontrar manera de dar continuidad a negocios que dan vida a los entornos rurales es prioritario», aseveró Ortiz. «Cuando una familia pone toda su energía en su negocio, no hay nada mejor que encontrar a alguien que siga con ello porque todos sabemos lo que implica eso para una pequeña localidad», aseveró.

Talleres

También de la mano de FAE y de los Grupos de Desarrollo Local, Sodebur ha organizado seis talleres en los que «se hablará sobre las ayudas de Sodebur a emprendedores y permitirá la presentación del nuevo apartado web de la Oficina de Trasferencia de Negocios de FAE Burgos, orientado a servir de escaparate a anunciantes de negocios en situación de traspaso en el ámbito rural», avanzó Gallo.

Así mismo, en las jornadas- que cuentan con la colaboración de la Junta y la cofinanciación del Ministerio de Transición- «se informará de la nueva ayuda de la Junta de Castilla y León para el fomento del relevo en la actividad por cuenta propia».

Los talleres arrancan el día 23 de octubre en la sede de CEDER Merindades en Villarcayo. El día 28 será en el Ayuntamiento de Villangómez; mientras que el día 10 de noviembre recalará en la sede de ADRI Ribera en Peñaranda. El 6 de noviembre, el taller se celebrará en la Casa de la Madera de Comunero de Revenga; el 20 de noviembre en la Biblioteca Pública de Briviesca y el 26 de noviembre en el Centro Cultural Santa Ana de Melgar de Fernamental.