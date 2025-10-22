¿El Parral o la Quinta? El Ayuntamiento de Burgos lanza una consulta ciudadana sobre dónde celebrar la popular fiesta

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

¿En El Parral o en la Quinta? El Ayuntamiento de Burgos quiere conocer la opinión de los burgaleses en cuanto a la ubicación de la tradicional jira del Curpillos. Para ello lanzará una consulta popular desde el día 28 de octubre hasta el 4 de noviembre. «Queremos tomar el pulso a la opinión popular y realizar una consulta para conocer cuál es el sentir mayoritario". Así lo aseguró el concejal responsable de Festejos, César barriada, quien recordó que «la tradicional celebración se desplazó al parque de la Quinta en 2023, mientras el parque de El Parral se sometía a una reforma integral por parte de Patrimonio Nacional".

La consulta se desarrollará a través de dos vías. En modalidad online a través de la web del Ayuntamiento de Burgos y de forma presencial en la sede de la Federación de Hermandad de Peñas, Sociedades y Casas Regionales, ubicada en la calle Eduardo Martínez del Campo, 8, de 17 a 20 horas.

Barriada puntualizó que «no es necesario cumplir ningún requisito concreto para votar», ya que se trata de una «consulta popular». De hecho, señaló que «también los menores de edad, que son un sector de la población muy participativo en esta fiesta, podrán expresar su opinión sobre dónde prefieren celebrar la jira».

El resultado de la consulta «será vinculante» y la opinión de los ciudadanos será «tan importante como la emitida por las peñas que organizan la cita cada año», recordó Barriada, al tiempo que avanzó que una vez se conozca el sentir mayoritario, «el equipo de Gobierno tomará la decisión al respecto». A este tenor, preguntado por si el equipo de Gobierno tiene alguna preferencia, el responsable de Festejos señaló que su formación prefiere ser «aséptica».

Apertura de El Parral

Precisamente el mismo martes 28 de octubre, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, mantendrá una reunión con la directora de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, para la recepción de las obras del parque de El Parral. «Ese mismo día, los burgaleses que lo deseen ya podrán acceder el espacio para conocer de primera mano cómo se encuentra tras la reforma integra» y «decidir de una forma más precisa la intención de su voto», señaló el concejal.