La M.O.D.A. agota las entradas de su concierto del 27 de diciembre en media hora

Instante del concierto que La M.O.D.A. ofreció el pasado domingo en el MEH.Oscar Corcuera

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Treinta minutos. Eso han durado las 5.500 entradas para el concierto que La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.) ofrecerá el próximo 27 de diciembre en el antiguo Hospital Militar en el marco de festival solidario organizado por Fundación Aurora y en el que presentarán su nuevo disco 'San Felices'.

Previendo que las entradas se agotarían con rapidez, la formación avanzó en sus redes que, de ser así, bloquearían una segunda fecha. Dicho y hecho, La M.O.D.A. volverá a subirse al escenario el domingo 28 de diciembre.

La recaudación del festival se destinará a cuatro entidades: Afectados por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELACYL), la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Parkinson Burgos y Autismo Burgos. La fundación estima poder aportar más de 100.000 euros a estas organizaciones.

Los conciertos se desarrollarán en una carpa transparente de última generación con capacidad para 6.000 personas, diseñada para evitar condensación y goteos indeseados.