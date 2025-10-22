El traslado de la Fernán González al Pla Isla, pendiente del Ayuntamiento

Los jardines del Palacio de la Isla, sede del Instituto Castellano y Leónes de la Lengua, acogerán las veinte casetas de la feria.DARÍO GONZALO

La Institución Fernán González, que depende de la Diputación Provincial, compartirá estancias con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Todas las administraciones implicadas han mostrado su apoyo al traslado de la academia burgalesa al Palacio de la Isla antes de que finalice el año. Un traslado que está atascado en el Ayuntamiento de Burgos.

«La burocracia es lenta y todo este proceso está atascado en Patrimonio, estamos interesados en que se resuelva pronto porque a finales de año se celebra la reunión general del patronato de las academias y estaría bien contar ya con la aprobación definitiva», señaló el vicedirector de la Fernán González, Isaac Rilova.

La institución académica, gestionada desde la Diputación Provincial de Burgos, abandonó las instalaciones de la segunda planta del Consulado del Mar con el inicio de las obras de rehabilitación del inmueble del Paseo del Espolón que se les quedaba pequeño. Desde entonces y hasta el próximo traslado al Palacio de la Isla, los académicos están en la antigua biblioteca de Fundación Círculo de Plaza España. Un espacio de 400 metros cuadrados a donde se trasladaron, por cinco años, en 2022 y que tiene un coste anual de 21.780 euros al año.

El traslado al Palacio de la Isla es bien visto por los responsables del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. «El traslado es inminente, seremos compañeros de edificio, y solo falta un trámite para que se pueda realizar en un palacio que es grande y que compartirlo ambas instituciones facilitará la interacción entre ambas instituciones», señaló la viceconsejera de Cultura, Mar Sancho, durante la presentación de la exposición ‘Palabras panhispánicas’.

La Institución Fernán González se ubicará en la segunda planta que, si bien es más pequeña que la sede actual, «es suficiente porque se está pagando un alquiler que se podría evitar pero, sobretodo, porque interesada dada la interacción de trabajo conjunto entre las dos instituciones que podríamos realizar», añadió Rilova.