El PP propone congelar la tasa del agua en 2026 y no se subirá en el futuro "salvo que sea imprescindible"

El equipo de Gobierno espera aprobar el presupuesto de 2026 de la sociedad municipal 'Aguas de Burgos' con el planteamiento de mantener congelada en 2026 la tasa del agua que pagan los burgaleses. Así lo explica el presidente de la empresa pública, Juan Manuel Manso, que llevará a aprobación las cuentas del próximo ejercicio al consejo de administración que se celebrará el próximo lunes, 27 de octubre.

Según sus palabras, mantener la tasa en el precio de 2024, cuando se subió un 9,5%, sin revisar siquiera el IPC que ha subido en 2025 y 2026, un acumulado de un 5% aproximadamente, supone, por tanto, "una deflación o una bajada de facto". "Veremos si el resto de grupos municipales están de acuerdo el próximo lunes con que no se suba el agua", indicó.

El presupuesto para 2026 se reduce en un 5,63% con respecto al último aprobado, al pasar de 36.701.822 euros a 34.636.729, una caída que se justifica en que se reduce el capítulo de inversiones. Aumentan los capítulos de Personal por el incremento salarial de un 2% y otro 2,03% por el aumento de la plantilla, por las últimas contrataciones.

Los gastos corrientes y servicios crecen en un 3,97%. Y el nivel de inversión se "adecúa" para priorizar las obras que cuentan con fondos europeos, sobre otras incluidas en el plan de inversiones 2024-2028. "El objetivo es capturar el 100% de los fondos europeos conseguidos, pero no será fácil porque el programa '+Webur' se nos concedió en verano y hay que tenerlo ejecutado para junio de 2026", señaló.

En concreto, se contará con 7.936.165 euros para ejecutar obras, un 45% menos de lo que se previó en 2025, "gracias a lo que ya se ha realizado y a las subvenciones que se han ido recibiendo".

Otro dato económico de la sociedad que trasladaba Manso es que los ingresos crecerán un 0,74%, en este caso no porque aumente la tasa, sino porque existe una tendencia en los últimos meses de incremento del consumo de agua. El dinero en cuentas de la sociedad se reducirá en 2.028.000 euros para no subir la tasa, si se ejecuta el 100% de las inversiones previstas.

Infraestructuras

Por otro lado, el también concejal de Infraestructuras explicaba que en la última Junta de Gobierno se ha dado el visto bueno a la adjudicación de la redacción del proyecto para la mejora urbanística de las calles Merindad de Montilla y Merindad de Castilla La Vieja, en su fase 2, en el polígono de Villalonquéjar.

La empresa MBG Ingeniería, que resultó beneficiada en la licitación del contrato al presentar una oferta de 85.564,42 euros (un 25% menos sobre el precio de licitación), tendrá que entregar el proyecto en un plazo de 6 meses.

Manso espera que las obras puedan encargarse durante el próximo ejercicio, igual que las de la calle Padre Arregui, en el polígono de Burgos Este, que están en fase de redacción del proyecto.

El PP ha priorizado ambas actuaciones sobre la reforma de la calle central del polígono de Villalonquéjar, la avenida López Bravo, con la idea de terminar la fase 2 de Merindad de Castilla La Vieja, ya que la primera se completó durante este mandato. Sin embargo, la previsión de Manso es preparar los pliegos para sacar a concurso la redacción de la primera fase del proyecto para López Bravo.