Aguas de Burgos alcanza una ejecución del 80% de los fondos europeos asignados

Muestra de los equipos que incorporó la empresa Acciona para los trabajos de limpieza de la red de alcantarillado en Burgos.TOMÁS ALONSO

La sociedad municipal Aguas de Burgos lleva ejecutados alrededor del 80% de los proyectos de inversión asociados a los fondos europeos conseguidos para la digitalización del ciclo del agua, el proyecto conocido como Digitaguabur.

La parte subvencionable de las iniciativas asciende a casi 12 millones de euros (11.786.147 euros) y en estos momentos la ejecución está en 8.116.316 euros, según los datos aportados por el presidente de la sociedad, el concejal popular Juan Manuel Manso. Según sus palabras, en estos momentos están licitadas inversiones por valor de 14.832.096 euros, de las cuales están contratadas 13.416.000 euros.

Durante el último consejo de administración se dio cuenta del estado de las obras en curso, así como de las que quedan por realizar y, según explicó en rueda de prensa Manso, ya se ha solicitado una prórroga hasta el 30 de junio de 2026 para afrontar cuatro proyectos que todavía no ha dado tiempo a ejecutar.

Se confía en obtener estos seis meses más, mientras que el resto quedará justificado a 31 de diciembre. En concreto, las actuaciones pendientes son la instalación de fibra óptica entre embalses y Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), actuaciones ciberseguridad, la contratación de dos plataformas de gestión de datos y la digitalización proyecto del Alfoz Sur. «Quiero trasladarles que no es nada fácil llegar al 100% de ejecución de estos planes porque se nos han dado con unos plazos terribles para poder cumplirlos», añadió.

En septiembre de 2023, Aguas de Burgos recibió una aportación de 7,98 millones de euros para su programa Digitaguabur procedente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica.

El presupuesto total del proyecto Digitaguabur supera los 15,7 millones de euros, de los que 4,2 millones se destinan a mejorar la eficiencia de la red de abastecimiento en zonas industriales y zonas asimilables a municipios de menos de 2.000 habitantes.

Este verano, Aguas de Burgos accedió a otros 4,2 millones de euros de fondos europeos, con el proyecto ‘+Webur’, de los cuales están ejecutados en estos momentos 160.220 euros. «Tenemos contratados ya más de 1.272.000 euros y licitado 3.500.00 euros», aseguró Manso con respecto a esta segunda tanta de inversiones cofinanciadas por la Unión Europea, que tienen plazo de ejecución hasta junio de 2026 para llegar a un total de 5.050.000 euros.

Plan de inversiones

Al margen de los proyectos asociados a los fondos europeos, la sociedad municipal aprobó un plan de inversiones para los años 2024 a 2028. «A día de hoy y llevamos apenas dos años con el plan tenemos ejecutado un 25% y en ejecución el 25% del total de los 12,8 millones de euros», compartió el presidente de Aguas de Burgos, que agradeció la colaboración del resto de grupos municipales en las aprobaciones de proyectos, pliegos y adjudicaciones en los consejos de administración que se están celebrando con una periodicidad de 15 días para dar salida a las inversiones comprometidas.

Desde el equipo de Gobierno, de continuar al frente del Ayuntamiento en 2028, esperan «haber ejecutado al 100% las inversiones, haber modernizado la sociedad y haber rebajado el precio del agua», trasladó Manso.