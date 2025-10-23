Meritxell Batet: «Es muy difícil combatir la desinformación si solo se hace desde la política»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La democracia española debe hacer frente a tres amenazas interrelacionadas entre sí: polarización, populismo y desinformación. Así lo cree Meritxell Batet, expresidenta del Congreso de los Diputados y ponente este jueves, junto a José Manuel García-Margallo, en el encuentro Diálogos para el Desarrollo celebrado en Burgos. En ese mismo contexto se mueve, a su juicio, el resto de la Unión Europea. Cabe preguntarse, por lo tanto, «qué podemos esperar de ella, si puede actuar como un elemento de resiliencia, de aguantar determinadas batallas, o si puede ser un problema en algunos aspectos».

De puertas hacia dentro, aunque mirando de reojo al resto de las democracias occidentales y otros agentes externos, Batet concibe la discrepancia como un ejercicio de escucha para «aprender los unos de los otros». El problema, no obstante, reside en la polarización. Un fenómeno que va más allá del mero hecho de «insultarse o generar debates con mal tono», ya que lo que en realidad promueve es la «deslegitimación del otro, el no reconocimiento del contrincante y la ruptura de consensos».

En relación al populismo, que «ha existido siempre», la también exministra de Política Territorial considera que el modus operandi es el mismo de siempre: «gente que plantea respuestas sencillas a problemas complejos». La diferencia es que ahora «las redes sociales han cambiado la escala», de ahí el surgimiento de un «tecnopopulismo» que se propaga a velocidad de crucero.

Tercer escollo: la desinformación. También «existe desde siempre», inevitablemente unidas a «la mentira o las medias verdades». Y las redes, igual que sucede con el populismo, se encargan -consciente o inconscientemente- de su difusión a gran escala. En base a ello, Batet sostiene que «es muy difícil combatirlas solo desde la política». Por eso, precisamente, no duda en apelar a los medios de comunicación para que «la sociedad esté bien informada». Solo así, enfatiza, podrá generarse un clima de «complicidad con los expertos de todos los poderes del Estado para hacer que la democracia no se ponga en auténtico peligro».

Invitada por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) y Management Activo para participar en este encuentro patrocinado por Cajamar y Solunion, la exministra del PSOE quiso ir más allá del plano político para abordar, entre otras cosas, el papel que juega la economía como motor de «cohesión social». No en vano, se muestra convencida de que el mundo actual, el mismo que «costó mucho construir» para dotar de «más libertad a los ciudadanos», se encuentra actualmente «en tensión y en peligro».

Puede que el presente sea «inestable» y arroje enormes dosis de «incertidumbre». Aun así, Batet opina que el sector empresarial está «lleno de oportunidades». Lo fundamental, dadas las circunstancias, es promover un «gran esfuerzo en tecnología, digitalización, internacionalización y diversificación». Y aunque «cuando hablamos de Inteligencia Artificial a muchos se nos ponen los pelos de punta», no le cabe la más mínima duda de que nos encontramos ante «una ventana de oportunidad para conseguir muchísimas cosas».