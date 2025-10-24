ProBurgos supedita a pasar la primera criba la inversión extra para la capitalidad cultural en 2031

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

No habrá desembolso extraordinario en Burgos 2031 hasta saber si la propuesta local supera la primera criba. Así explicaba la presidenta de la sociedad municipal responsable de la gestión del proyecto, Andrea Ballesteros, el hecho de que la partida para inversiones en promoción -capítulo en el que, además de acciones relacionadas con la industria y el turismo, se incluyen las iniciativas específicas vinculadas con la candidatura a Capital Cultural Europea- vaya a mantenerse idéntica a la actual en el presupuesto de 2026.

La edil recordó que hasta el año que viene no se conocerá si la ciudad pasa la preselección inicial, por lo que "el grueso del gasto para materializar las acciones diseñadas" se contemplará ya en 2027. De tal forma que, "si no superamos este corte, no será necesario un gasto tan elevado" como el que exigirían esos preparativos.

Respondía de esta manera a las críticas del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel de la Rosa, que, al término del consejo de administración en el que equipo de Gobierno daba a conocer las cuentas para el próximo ejercicio, cuestionó el mantenimiento del montante de 2 millones de euros para promoción, habida cuenta de que, a su juicio, "y dando por hecho que vamos a superar esa primera fase, 2026 será un año clave, el momento de poner toda la carne en el asador para lograr la capitalidad en juego". Criticaba además que no se especifique en el presupuesto qué parte de esa cuantía se quiere otorgar a las distintas vertientes de promoción y, en concreto, a Burgos 2031. "Creo que es un absoluto error no establecer diferencias", señaló, para lamentar que el objetivo del PP es "tener un cajón desastre al que recurrir para ir jugando con las inversiones, de forma además que no haya ningún compromiso, ninguna responsabilidad que asumir".

La batalla estaba servida. Y es que De la Rosa y Ballesteros trasladaron a sus comparecencias posteriores a la sesión las discrepancias de ambas formaciones sobre la gestión económica de ProBurgos. Así, sobre las cuentas en vigor, mientras que el primero eligió el dato de ejecución de la citada partida específica -también de 2 millones- a 31 de agosto para arremeter contra la inacción de la sociedad, pues el dato alcanzaba en ese momento -"en el octavo mes del año", enfatizó- el 25%, la segunda prefirió hablar de las obligaciones de pago adquiridas hasta finales de septiembre, que elevan la cifra a un 88%, con más de 1,7 millones de euros "ya comprometidos". Dos hechos, pues, ciertos, que daban lugar a visiones muy dispares de la marcha de la entidad.

Para el PSOE, el hecho de que superados dos cuatrimestres se hayan pagado solo 500.000 euros evidencia que "no va muy bien y mucho tendrán que correr para que la cifra final sea decente". El PP defendía, sin embargo, que la foto fija real no se corresponde con el grado de ejecución en esa fecha y Ballesteros garantizaba, con rotundidad, que el indicador esgrimido por el director general de ProBurgos permite augurar que a finales de año se habrá gastado toda la partida reservada.

Respecto a las cuentas previstas para 2026, que salían adelante en el seno de la sociedad gracias al apoyo de Vox, las lecturas de ambas formaciones tampoco ofrecían demasiadas similitudes. La edil 'popular' indicó que el presupuesto ascenderá a "un total de 6,3 millones de euros", lo que supone "un incremento del 4,75 % respecto al actual", con vistas a iniciar una etapa "de consolidación y de estabilidad después del notable crecimiento registrado en 2025". Los dos millones destinados a promoción, ya citados, permitirán, a juicio de Ballesteros, "dar continuidad a las principales líneas de trabajo orientadas a reforzar la proyección económica, cultural y turística de la ciudad".

La presidenta de ProBurgos hizo especial hincapié en que "la aportación municipal se mantendrá como el pasado año gracias al buen comportamiento de los ingresos propios de la sociedad, que alcanzarán en 2026 el récord histórico de 2.575.000 euros", lo que, añadía, posibilitará sostener la transferencia del Ayuntamiento en 3,7 millones.

De la Rosa, sin embargo, consideró mínima la variación global, que achacó en gran medida a la subida de contratos como el de servicios técnicos -que se revisaba al alza tras el conflicto con la última adjudicataria-, e interpretó como negativo que se mantenga la aportación municipal. "Estaría bien que poco a poco pudiéramos ir corrigiendo ese porcentaje. Nunca estará de más que cada vez la propia sociedad tenga mayor capacidad de financiarse a sí misma", indicó.