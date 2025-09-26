ProBurgos, «puliendo» el dossier de la candidatura de Burgos 2031

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Sociedad de Promoción ProBurgos ultima la documentación del dossier de la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultural en 2031. El documento debe registrarse antes de finalizar el año con lo que en estos últimos meses «se trabaja al detalle», explicó la presidenta de la sociedad, Andrea Ballesteros.

Confirma la edil que «estamos en una etapa de trabajo interno con un calendario muy claro» y las actividades culturales para el año en el que se materializara la capitalidad cultural en España por quinta vez. Un detalle que no ha desvelado Ballesteros. «Estamos trabajando en ello, no queremos esperar al ultimo día, está bastante avanzado pero se van puliendo detalles y se irán dando a conocer novedades conforme se vayan desarrollando».

Con lo que es probable que no pueda contar es con el Plan de Cultura, impacto y marketing que se han licitado a Fernando Sanz Ugarte con un plazo de ejecución hasta el mes de marzo. «Existe ya un plan de Cultura que se hizo en su momento, de cara a la capitalidad de 2016, que hay que actualizar por que la sociedad ha cambiado, será un documento base sobre el que trabajar y que se elevar al consejo social y las asociaciones que lo soliciten», remarcó Ballesteros ante las criticas vertidas por el PSOE.

Manifestaciones que suponen «un gran desconocimiento» del procedimiento porque «no podemos ir a una reunión sin nada, hay que favorecer la participación pero con un documento sobre el que debatir». Sobre la posibilidad de que este Plan de Cultura renovado no llegue a integrarse en el dossier de la capitalidad, que tiene que entregarse antes de final de año. «Esta actualización tiene que ver con la candidatura pero no es el dossier, puede servir para la ciudad», remarcó Ballesteros.

El Dossier de la Capitalidad Europea de la Cultura ser un documento de 60 páginas en el que «se explica las razones por las que Burgos debe ser capital europea de la cultura en 2031». En diciembre de 2024 se public la convocatoria para ser Capital Europea de la Cultura en España en el que se establece una fase de preselección a la que hay que presentar un dossier en soporte digital y en ingles específico sobre el proyecto que deben cumplir seis criterios: Contribución a la estrategia a largo plazo (donde se incluye la aplicación de una estrategia cultural con planes y actividades más allá del año 2031), dimensión europea, contenido cultural y artístico, capacidad para alcanzar los objetivos, Trabajo de Proximidad y Gestión.

En otro orden de cosas, el consejo abordo la situacion de la sociedad de promocion en el primer semestre del ao y se ha realizado la comparativa con el ao e ingresos. Se ha registrado ingresos por valor de 1,6 millones de euros frente a los 955.336 de hace dos año lo que supone un incremento del 70% respecto a hace dos años. Se han registrado 2.180 euros de pagos a la entidad por los cargadores eléctricos, los ingresos del Forum son de 901.872 euros, un 98% mas que hace dos año, y los ingresos por servicios se sitúan en 65.800 euros, un 62,2% más que en 2023.

Los datos del parking del Complejo de la Evolución Humana también crecen tanto en rotación, sube un 62,9%, como en Abonos, un 24% más este año, como en bonos, un 34,3% más que en 2023. Unos datos que Ballesteros considera unos «datos incontestables» y sitúa a ProBurgos como «un ejemplo de gestión, transparencia y con objetivos claros».

Por otro lado, se han dado a conocer en el consejo la adjudicación de la asistencia a Intur 2025, la contratación del Servicio de Azafatas y el desarrollo de merchandising en torno a la capitalidad cultural. Además se ha dado a conocer la organización del I Encuentro Internacional de Economía Colaborativa en Polígonos industriales que se llevara a cabo en 2025 en Burgos. En concreto en el Forum.