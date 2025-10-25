Dos heridos tras una colisión entre dos vehículos cerca de El Plantío

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Mientras decenas de aficionados se concentraban en las proximidades del estadio municipal de El Plantío para asistir al choque entre el Burgos CF y la Real Sociedad B, la Policía Local ha tenido que intervenir este sábado tras registrarse un accidente de tráfico en la calle Farmacéutico Obdulio Fernández.

El siniestro se produjo a las 17:40 horas a raíz de una colisión frontolateral entre una furgoneta y un turismo. En un primer momento, no parecía que hubiese heridos. Sin embargo, la sala de operaciones del 112 acabó recibiendo un aviso en el que se requería asistencia sanitaria para dos personas.

En cuestión de minutos, el Sacyl enviaba una ambulancia para atender a los heridos mientras la Unidad de Reconstrucción de Accidentes de la Policía Local se encargaba de esclarecer las causas del siniestro. Para entonces, un gran número de personas presentes en la zona se interesaba por lo sucedido.

Con el fin de garantizar la seguridad del resto de vehículos que transitaban por la zona, se ha optado por cortar el tráfico en Obdulio Fernández. Concretamente, a partir del tramo situado entre la plaza de la División Brunete y desviando la circulación por la calle de Carmen Sallés.

No ha sido el único accidente de la tarde. En torno a las 16:48 horas, el 112 recibía otra llamada alertando de una caída de moto en el kilómetro 33 de la carretera BU-552 a la altura de Castrobarto (Junta de Traslaloma).

Aparte de trasladar la incidencia a la Guardia Civil de Tráfico también se movilizó al Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil para atender al herido, un hombre de 61 años.