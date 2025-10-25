Herido leve tras estampar su coche contra una zona arbolada en Las Merindades

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de 56 años ha resultado herido este sábado tras un aparatoso pero leve accidente de tráfico en el kilómetro 8 de la carretera BU-504, concretamente el tramo que conecta las localidades de Tobera y Ranera, en la comarca burgalesa de Las Merindades.

El siniestro se produjo poco antes de las 10 de la mañana. Según la información recabada por la sala de operaciones del 112, un vehículo se había salido de la vía quedando atrapado en una zona de arbolado y zarzas. De acuerdo al aviso dado por el alertante, «se necesitaba ayuda para cortar con motosierra».

Con la Guardia Civil de Tráfico y el Cuerpo de Bomberos de Burgos sobre aviso, se desplazó una dotación de Emergencias Sanitarias del Sacyl para atender al herido. Éste, según fuentes del 112, se encontraba fuera del vehículo y manifestó dolor en la muñeca. Por su parte, los bomberos de la capital trasladaron la incidencia a los voluntarios de Oña.