Septiembre supera ya los 100.000 turistas en Burgos

Septiembre cerró el verano de 2025 en Burgos con 100.513 viajeros registrados. Esta cifra lo sitúa como el tercer mes en volumen absoluto, por detrás de agosto, que lideró la temporada con 130.430 visitantes, y de julio, que alcanzó los 101.445. La diferencia entre julio y septiembre fue mínima, de apenas 932 personas, lo que evidencia una notable regularidad en la afluencia de visitantes durante el trimestre estival. Cabe resaltar que el visitante nacional , con 54.778 personas, superó levemente al extranjero, que registró 45.735 turistas, pero la diferencia fue la menor de los tres meses de verano.

En términos de pernoctaciones, septiembre sumó 144.436 noches de hotel. También aquí ocupó el último lugar del verano, por detrás de agosto, que generó 178.620 pernoctaciones, y de julio, que alcanzó las 163.413. La distancia entre julio y septiembre fue de 18.977 noches, y entre agosto y septiembre, de 34.184.

Cabe resaltar que en los tres meses del verano de 2025, el número de pernoctaciones generadas por residentes en España fue siempre significativamente mayor que el generado por residentes en el extranjero. Por ejemplo, en agosto, los nacionales sumaron 114.772 pernoctaciones, mientras que los extranjeros sumaron 63.848 clientes.

Por segmentos, agosto concentró el mayor número de viajeros nacionales, con 75.040, seguido por septiembre con 54.778 y julio con 50.921. En el caso del turismo extranjero, el orden se mantuvo y agosto fue quien encabezó la estadística encabezó con 55.390 visitantes, seguido por septiembre con 45.735 y julio con 50.524. En este punto, julio superó a septiembre por un margen de 4.789 viajeros internacionales.

Respecto a las pernoctaciones de residentes en España, agosto volvió a marcar la cifra más alta: 114.772. A continuación se situaron julio (97.979) y septiembre (86.895). En cuanto a los viajeros extranjeros, agosto también lideró con 63.848 noches, seguido de julio (58.411) y septiembre (57.541), con diferencias más ajustadas entre los dos últimos meses.

Si se observa el total acumulado del verano de 2025, Burgos registró 334.040 viajeros. Agosto concentró el 39% del total, julio el 30% y septiembre el 31%. En pernoctaciones, el cómputo final fue de 489.648 noches: y agosto representó el 36,5%, julio el 33,4% y septiembre el 29,5%.

Comparado con 2015, el verano de 2025 cerró con 66.514 viajeros más. Entonces se registraron 267.526, distribuidos entre los 120.142 de agosto, los 97.256 de julio y los 87.758 de septiembre. El salto más grande en número absoluto se produjo en agosto (+10.288), seguido por septiembre (+12.755) y julio (+4.189).

En cuanto a pernoctaciones, en 2015 se sumaron 408.318. Diez años después, el incremento fue de 81.330 noches. El desglose por mes refleja que agosto aumentó en 19.359 pernoctaciones, julio en 18.152 y septiembre en 16.124.

Estas cifras consolidan a agosto como el mes de mayor peso turístico en volumen bruto durante ambos años, tanto en número de visitantes como de pernoctaciones. Julio y septiembre presentan volúmenes similares entre sí, aunque con ligeras ventajas de julio en llegadas y de septiembre en el ritmo de crecimiento.