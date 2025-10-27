Vox ve difícil apoyar los "presupuestos socialistas" de Ayala

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez-Acitores, ve difícil apoyar los "presupuestos socialistas" de la alcaldesa, Cristina Ayala. Y es que a su juicio solo así puede definirse la recuperación de partidas "propias del anterior Ejecutivo liderado por el PSOE". A juicio del concejal, el PP de Burgos adopta posiciones "cada vez más de izquierdas" que, de mantenerse, impedirán cualquier acuerdo con su formación, con la que, cabe recordar, gobernaron durante más de un año. Precisamente las partidas a las que se refería Martínez-Acitores, vinculadas a la cooperación al desarrollo y a las ONG de apoyo a la población migrante, provocaron la ruptura de aquel bipartito.

El portavoz de Vox enmarcaba también en un "viraje espectacular hacia el socialismo" la gestión económica local, en relación, en particular, con la tasa de basuras y el IBI. Al respecto, acusaba al PP de Burgos de "insumisión" respecto a los postulados de su propio partido.

Recordó que los populares defendieron en la ciudad la subida de la tasa de basuras y rechazaron situar el tipo del IBI en el mínimo legal, propuestas que Vox sí defendía, mientras que ahora la dirección nacional del PP impulsa una campaña para revertir el incremento de la primera en todo el país, por considerarlo decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, tal y como anunciaba este fin de semana el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo.

En opinión de Martínez Acitores, el equipo de Gobierno está actuando como "el PP más a la izquierda de España" al desmarcarse de las políticas anunciadas por la cúpula del partido. "Me gustará ver cómo traen al Pleno del Ayuntamiento de Burgos esa moción que quieren aprobar en todas las ciudades, cuando aquí han promovido lo contrario", añadía.

También consideraba la consulta popular ideada para conocer el sentir general sobre el traslado de la jira del Curpillos a La Quinta o su regreso al Parral como parte de la "agenda socialista" asumida por Ayala. "Fue, de hecho, una propuesta del PSOE", subrayaba, para lamentar que esta votación se lleve a cabo por un tema menor, "de poca relevancia" mientras se decide sin preguntar construir un túnel en la calle Santander, asunto que, por ejemplo, "sí que requeriría una consulta".

Martínez-Acitores cuestionó también la falta de garantías de la consulta al no ser vinculante y defendió que, si la fiesta finalmente se traslada a La Quinta, "se debería revitalizar el componente histórico y religioso de su origen en el Monasterio de las Huelgas".