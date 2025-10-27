El comercio de Gamonal se prepara para el truco o trato en este Halloween

Vampirina es la madrina de la Fiesta de Halloween que ha organizado la Asociación de Comerciantes de Gamonal Zona G.TOMAS ALONSO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Se acerca la noche de los muertos vivientes. Es la víspera del tradicional Día de Todos los Santos, pero cada vez cobra más protagonismo la previa más americana de la tarde-noche de Halloween. "Esta festividad cada vez mueve más dinero en el mundo empresarial y no se cierne solo a las tiendas de decoración o disfraces: las pastelerías, las ópticas que venden lentillas para los disfraces, las librerías con libros de terror, cada vez son más los sectores que tematizan su producto para estos meses en los que las ventas son más bajas", señaló el técnico de la Asociación de Comerciantes de Gamonal Zona G, Borja García.

Así, los comercios de Gamonal incitan las visitas con el gancho del día más terrorífico del año, que también tiene su versión infantil. Vampirina ejerce de madrina de la Fiesta de Halloween en el comercio de Gamonal, en el que participan 52 establecimientos comerciales. Algunos ya han decorado sus escaparates con la temática de arañas, gatos negros, brujas, zombis y calabazas.

En los establecimientos de Gamonal ya se pueden encontrar una hoja de pasatiempos infantiles inspirada en todo el universo de esta fiesta con laberintos, sopa de huesos que los niños pueden disfrutar rellenando. Se regalarán durante todos estos días globos en forma de calabaza. De la misma manera, la asociación ya está preparando a los establecimientos participantes para el 31 de octubre.

El concejal de Comercio, César Barriada, y el técnico de la Asociación de Comerciantes de Gamonal Zona G presentaron, junto con Vampirina, la Fiesta de Halloween.TOMAS ALONSO

Truco o trato en Gamonal

De esta manera, los comercios contarán con la carga de caramelos suficientes para que los más pequeños que vayan disfrazados puedan realizar el tradicional truco o trato de la festividad americana. Si van disfrazados podrán encontrar los tradicionales caramelos del truco o trato. "Lo más típico en estas fechas es que los niños vayan por las calles, como ha pasado otros años, pidiendo los caramelos y queremos que los negocios estén preparados para que se puedan llevar sus caramelitos", remarcó García.

Además, para los clientes, las compras que se realicen durante estos días en los establecimientos participantes podrán participar en el sorteo de 100 euros. Para ello deben ser usuarios del Club del Genio, una tarjeta de fidelización digital. Esta cantidad se entrega en forma de tarjeta regalo para gastar en los establecimientos de Zona G.

La asociación Zona G contó con el concejal de Comercio, César Barriada, para presentar esta iniciativa de dinamización del comercio en el barrio que el edil aplaudió. "Zona G continúa dando pasos tratando de dinamizar el barrio con iniciativas en las que también el Ayuntamiento se suma y esto da dinamismo y facilita la participación del ciudadano que cuando sale a la calle tiene la posibilidad de ver algo diferente", señaló.