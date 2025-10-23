Galloween. Las catrinas y los muertos vivientes toman este barrio de Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Por un día los muertos vivientes, esqueletos, calabazas, gatos negros, brujas y catrinas se adueñan de las calles conforme llega la noche. Es el día de Halloween, la noche de los muertos, la previa al Día de Todos los Santos que ha cambiado de color y costumbres. Hay un barrio en Burgos que se transforma desde los locales de hostelería hasta las tiendas están personalizadas con la tradición de la Noche de Muertos. Se trata de Galloween que, por tercer año consecutivo, tomará las calles del barrio de Gamonal con actividades para todos. "Ambientamos todo el barrio, es Galloween con la G de Gamonal, pero es una fiesta para todo Burgos", señaló el presidente de la Asociación de Hostelería de Gamonal, José Rodríguez.

Talleres infantiles

Las actividades comienzan pronto con talleres temáticos pensados para los más pequeños. "Son juegos que se realizarán desde las 11 a las 14 horas y de 17 a 19 horas de la tarde con temática de este tipo que permitirá la conciliación familiar en este día que es festivo", señaló el concejal de Festejos, César Barriada. Estas actividades infantiles se llevarán a cabo en la calle Francisco Grandmontagne con la participación de la Federación de Fajas y Blusas de Gamonal y la Federación Scout Castores de Burgos que "colabora con iniciativas para que los más pequeños disfruten con talleres de máscaras, retos cooperativos, circuitos de pruebas y el concurso de disfraces que corresponde", remarcó Barriada.

El último baile de las catrinas.

Desde las 19 a las 20.30 horas se desarrollará el espectáculo teatral y musical itinerante 'El último baile de las catrinas' que "aportará dinamismo y color con teatro gestual, danza y música en director que se organiza en colaboración con la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León 'Ana Laguna' que interactuará con el público por las calles", señaló el edil de festejos. El evento, producción propia, se desarrollará desde la Plaza de Roma y circulará por Francisco Grandmontagne y terminará en lugar donde arrancó el espectáculo que "hará las delicias de mayores y pequeños".

Kaña Resurrection 3.0: pirotecnia, color y zancudos toman Gamonal

A partir de las 20.30 horas la majestuosidad de las Catrinas será sustituida por los monstruos y muertos vivientes de K de Calle. El grupo representará por las calles de Gamonal el espectáculo pirotécnico, de música, zancudos y efectos visuales. El espectáculo comienza en el patio de la Iglesia de San Pablo, sigue por Plaza Roma, Francisco Grandmontagne para terminar en la Plaza de Santiago con un cierre estático y pirotécnico hacia las 21 horas de la noche.

Rock en directo para cerrar la noche

Galloween cerrará con un Festival de Música Rock en la Plaza de Roma. La música con los decibelios suficientes para despertar a cualquier alma que ronde Gamonal empezará a las 18,30 horas con The Fuzzy for her , le seguirán Arrastre a partir de las 19,50 hasta que la pirotecnia se instale en Plaza Roma. A las 22 horas retomarán la música el grupo Marlasca y cerrarán desde las 23.30 hasta la 1 de la madrugada Bumper .

