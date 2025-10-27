Los puestos sin cubrir en la plantilla municipal pasan del 30% al 13,5% en dos años

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos reduce en apenas dos años hasta un 13,5% el número de plazas vacantes de la plantilla municipal, un descenso significativo respecto al 30% de déficit existente al inicio del mandato. Así lo anunció la responsable de Personal, Yolanda Barriuso, quien además de presumir de la mejora, auguró que "cuando termine la legislatura todo estará completo y no quedarán puestos sin cubrir".

Si bien la edil explicó que ese porcentaje no es fijo, porque las cifras "fluctúan continuamente" debido a jubilaciones, bajas o renuncias, señaló que sí da cuenta de la evolución positiva, pues "tenemos la certeza de que al menos las dos terceras partes de esa situación inicial están cubiertas". Con todo, Barriuso subrayó que la mejora no responde solo a la reposición de plazas, sino también al incremento efectivo del personal municipal.

Más allá de la mejora del dato global, la concejal de Personal indicó que el Ayuntamiento va a contar a corto plazo con las "herramientas necesarias" para cubrir cualquier vacante con agilidad. En referencia a las bolsas de empleo generadas en las distintas ofertas públicas de empleo activadas, celebró que "permitirán atender cualquier eventualidad que se produzca y adjudicar cualquier puesto en cualquier momento". El objetivo, puntualizó, es que "no vuelva a producirse una situación como la heredada", con convocatorias sin ejecutar desde 2019 hasta 2022.

Todas ellas ya están culminadas o en marcha. Existen en la actualidad hasta 17 procesos en trámite, de entre los que Barriuso destacó los destinados a proveer al Ayuntamiento de 18 conductores–perceptores, 17 auxiliares de instalaciones deportivas, 14 peones especialistas y 4 subalternos. También avanzan los de director de Biblioteca, director de Archivo y el de selección de 11 auxiliares administrativos al que se postularon 600 candidatos, por lo que su resolución "llevará tiempo".

Por lo que se refiere a las altas y bajas, en octubre ha habido 22 altas de personal, tanto funcionario, interino, eventual o laboral, así como seis bajas. Además, se ha contratado a dos trabajadores sociales, un subalterno, dos especialistas en Educación, un ingeniero técnico de Obras Públicas, dos oficiales de primera de Jardinería, además de alumnos y coordinadoras para los programas mixtos de formación y empleo.

También se ha contratado un arquitecto técnico y a un técnico de gestión; un cabo para el Cuerpo de Extinción de Incendios y un agente más de Policía Local, que ha llegado una por permuta.

Por otra parte, Barriuso destacó los buenos resultados de la implantación del teletrabajo en el Ayuntamiento de Burgos, con una instrucción vigente desde junio de 2024 y 47 empleados actualmente acogidos a la modalidad. "Ha sido un acierto y el nivel de satisfacción es muy alto", señalaba, para indicar que se apostaba por esta fórmula con el propósito de "ajustarse a las demandas de flexibilidad, incrementar la eficacia operativa de los trabajadores y optimizar recursos para brindar un servicio mejorado". Resaltó además el impacto que tiene incorporar esta posibilidad en la atracción del talento.

Respecto a la carrera profesional horizontal, la concejal señaló que la negociación con los sindicatos está "bastante avanzada" y contará ya con una partida reservada en el presupuesto de 2026. Se abordará con un procedimiento extraordinario conforme al artículo 16 del Estatuto Básico del Empleado Público, que además de la trayectoria, valorará la calidad del trabajo y la evaluación del desempeño. "Esto va a ser un paso muy importante de modernización y servirá para fomentar la motivación", subrayó. La cuantía prevista, aún por perfilar, supondrá en términos generales un incremento del 20% del capítulo 1 de las cuentas del próximo año.