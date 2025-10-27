¿Qué tipo de inhumación crece en el cementerio de Burgos?

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

En los próximos días las visitas al Cementerio de San José se dispararán. La tradición del Día de Todos los Santos es más fuerte que el marketing que rodea Halloween. La visita al camposanto, para depositar flores, respeto y oraciones, se mantiene y el uso de las instalaciones de la avenida Caja Círculo, se dispara.

En este 2025, hasta el mes de septiembre, las inhumaciones se han reducido en un 4,6% respecto al año pasado. A penas llegan a ser 800 cuando el año pasado se registraron, hasta septiembre, los 839 enterramientos tanto de cuerpos como de cenizas. Lejos quedan ya los 865 de 2023 y los 878 de 2022.

En este menor uso del cementerio de San José destaca que la inhumación de cenizas sigue creciendo, aunque lejos de los tiempos de pandemia y postpandemia. De esta manera, en los primeros seis meses de 2025 se registraron 188 inhumaciones de cenizas, lo que supone el 23% del total realizado y un incremento del 1,6% respecto al año anterior en el que se registraron 185. Solo son tres ceremonias más, pero se produce un incremento en medio de un descenso del uso de las instalaciones. En dos años ha aumentado esta práctica en un 6%, ya que en 2023 se registraron 177 depósitos de cenizas en el cementerio municipal. Lejos están los números de la pandemia cuando la incineración se disparó por cuestiones sanitarias y en la postpandemia de 2022 aún se registraban cifras de máximos con 228 inhumaciones de cenizas.

De esta manera, el columbario es uno de los proyectos de ampliación que se manejan en las instalaciones del Cementerio de San José y una ampliación de nichos, así como el estudio y proyecto de sistemas de eliminación de aguas en los patios de los cementerios que sufren inundaciones. Durante el año pasado «se han registrado algunas intervenciones de recuperación de sepulturas en las zonas antiguas, el arreglo de aceras y la mejora de tuberías, puesto que habían sufrido fugas en las instalaciones como consecuencia del tiempo», señala el concejal de Sanidad, Carlos Niño.

En este 2025 se han registrado 654 enterramientos de cuerpos, la ceremonia de despedida más tradicional. Es la fórmula de despedida más habitual pero va perdiendo peso año a año. Este año ha registrado un descenso del 6,4% respecto al mismo periodo de 2024 en el que se habían registrado 654 enterramientos. Es el año con menos registro puesto que en 20233 se llevaron a cabo 688 y en 2022 650.

De esta manera, el número total de inhumaciones tanto de cenizas como de cuerpos está en mínimos en el Cementerio de San José. De esta manera se han registrado, hasta septiembre, un total de 800. 42 prácticas funerarias menos que hace un año cuando, en el mismo periodo, se habían registrado 839. Es el año con una frecuencia de ingreso de nuevas lápidas más baja porque hace dos años fueron 865 y hace cuatro 878.

El mes con mayor número de inhumaciones realizadas en el Cementerio de San José fue el de abril, con 112 intervenciones. Le siguieron por mayor número de actividades enero con 111 inhumaciones, julio con 105 y agosto y septiembre cuando se registraron 102. Por debajo de los cien enterramientos se encontraron cuatro meses. El que menos defunciones se depositaron en las instalaciones municipales fue en febrero con 70. Le sigue junio con 86. En marzo y en el mes de mayo se registraron 90 y 91 inhumaciones respectivamente. En todo el año pasado se alcanzaron 1.148 inhumaciones, 860 de cadáveres y 280 de cenizas. El uso del columbario sigue siendo una tendencia al alza.