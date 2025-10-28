El PSOE plantea la creación de 4.000 viviendas de alquiler social en ocho años

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

«Medidas urgentes» para atajar, desde el ámbito municipal, el problema del acceso a la vivienda en Burgos. Es lo que plantea el PSOE y lo que sus concejales defenderán el próximo martes, 4 de noviembre, después de promover un pleno extraordinario para abordar dicha cuestión. Entre las medidas que se pondrán sobre la mesa, destaca un objetivo a cumplir: la construcción de hasta 4.000 pisos en «dos legislaturas».

La solicitud de este pleno, registrada la semana pasada y aceptada por el equipo de Gobierno del Partido Popular, propone una serie de acuerdos. El primero, que el Ayuntamiento se comprometa a crear una Sociedad Municipal de Vivienda para la gestión del patrimonio municipal del suelo, valorado en 150 millones de euros según expuso este martes el edil socialista Julio César Arnaiz.

Partiendo de esta base, Arnaiz abrió la puerta a entidades privadas, como las fundaciones Círculo o Caja de Burgos u otras de ámbito estatal, para participar en la construcción de estas viviendas cediéndoles el suelo. La idea, según esgrimió, sería ofrecerlas en régimen de alquiler por un importe máximo de 350 euros mensuales.

«Que Caja de Burgos haga 50 viviendas no puede sustituir a la política municipal», apostilló el edil a continuación aludiendo al reciente acuerdo entre el Ayuntamiento y VideBurgos para edificar más de medio centenar de pisos de alquiler social para menores de 36 años. «¿Eso merece una foto? Francamente, creo que no», zanjó antes de puntualizar que lo conveniente, a su juicio, hubiese sido garantizar un «derecho de tanteo».

En otro punto, el PSOE urge la constitución de una Empresa Municipal de Vivienda y de un Observatorio para tantear la situación del mercado en tiempo real para que «los datos no vengan siempre de Idealista». De esta forma, se podría recabar información sobre demanda habitacional, umbrales de renta o el número de inmuebles vacíos o en alquiler que hay en la ciudad.

«Debemos empezar a considerar la vivienda como una infraestructura y hablar del derecho al hogar», filosofaba Arnaiz después de hacer hincapié en que, a día de hoy, «con 1.400 euros ni compras ni alquilas una vivienda». Por otro lado, denunció la existencia de un «monopolio financiero» en España; hasta el punto de que «casi la mitad de la vivienda se paga a tocateja por parte de fondos inversores».

Echando la vista atrás, concretamente al anterior mandato cuando el PSOE gobernaba en coalición con Ciudadanos, el viceportavoz del grupo socialista, Josué Temiño, lamentó que el PP guardase «en un cajón» el Plan Municipal de Vivienda diseñado por el Ejecutivo del entonces alcalde, Daniel de la Rosa. Ahora, cree que su formación vuelve a tomar la «delantera» al forzar un debate «serio» y alejado de los «anuncios ridículos» de los que tanto hace gala la actual regidora, Cristina Ayala.

No ha gustado, eso sí, que Ayala decidiese convocar el pleno a las 13:30 horas bajo el pretexto de que «tiene la agenda hasta arriba». Lo que se busca realmente, según Temiño, es restar «repercusión» al problema que se pretende abordar. De hecho, se mostró convencido de que «no quiere hablar del problema de la vivienda; solo quiere el postureo, los vídeos en redes sociales e intentar ocultar su capacidad de debatir sobre este asunto».

Con la esperanza de que la alcaldesa «recapacite» y convoque a primera hora de la mañana para facilitar la asistencia de todos los corporativos y de los medios de comunicación, el PSOE intentará convencer a los ‘populares’ en la Junta de Portavoces de este jueves. También a Vox, pues no le parecería de recibo que se «haga la cobertura» a quien se caracteriza por sus «constantes muestras de soberbia y de autoridad».