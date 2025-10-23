Fundación Caja de Burgos y Ayuntamiento se unen para crear 56 viviendas de alquiler social para jóvenes

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Dar respuesta a la demanda de los jóvenes de acceder a una vivienda». Ese es el objetivo del acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de Burgos y la Fundación VideBurgos, de Caja de Burgos, que supondrá la creación de 56 viviendas de alquiler social destinadas «preferiblemente» a menores de 36 años.

«Estamos ante una muy buena noticia porque esta iniciativa colabora con el objetivo del equipo de Gobierno de llevar a cabo el Pla de Talento de Burgos con el que buscamos que los jóvenes burgaleses se queden en su ciudad», apuntó la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quien señaló que «una de las cuestiones básicas para lograr ese objetivo es que cuenten con vivienda y puedan acceder a ella».

La promoción de viviendas que se desarrollará a través de esta colaboración público- privada se ubicará en la calle Nelson Mandela. Así, la fundación aportará 9,3 millones de euros y el Ayuntamiento 1,7 millones. Se construirán 10 viviendas de una habitación y 44 metros cuadrados de superficie, 37 viviendas de 2 habitaciones y 56 metros cuadrados y 9 viviendas con 3 habitaciones y 65 metros cuadrados de superficie.

Los pisos serán gestionados por la administración local durante 25 años antes de regresar a manos privadas aunque podrá haber un nuevo acuerdo cuando finalice ese primer periodo. «Tendrán un precio de alquiler que rondará entre los 470 y los 600 euros, lo que supone un 20% menos que el precio del alquiler normal», tal y como apuntó la alcaldesa de Burgos.

Las viviendas se empezarán a construir «en breve» y las obras durarán «treinta meses».

Por su parte, el director general de Fundación Caja de Burgos, Rafael Barbero, recordó que VideBurgos «se constituyó para ofrecer vivienda en régimen de protección a los burgaleses. En algunos momentos determinados para la venta y ahora para el alquiler, ofertando vivienda de bajo coste en la ciudad».

Proyectos como este «buscan dar respuesta a una demanda social muy relevante como es el acceso a la vivienda, pero también abordan una doble cuestión estratégica de ciudad manteniendo a las personas en Burgos y atrayendo a otros talentos a la ciudad gracias la oferta de empleo y de vivienda».

Actualmente, VideBurgos cuenta con 454 viviendas con precios de alquiler que van de los 160 a los 500 euros, «una cuantía sensiblemente por debajo del mercado actual», apuntó Barbero.

Un total de 344 personas están inscritas en la fundación y cada año renuevan su deseo de seguir accediendo a una vivienda de ese alquiler social de la entidad. En este sentido, Barbero afirmó que «actualmente todas las viviendas tienen inquilinos» y lamentó que «la oferta de alquiler asequible no crece al ritmo que debería».

El perfil medio de esos inquilinos es «una persona de entre 26 y 40 años, con contrato indefinido, sin hijos y unos ingresos medios anuales de 22.000 euros».

Esta nueva promoción de vivienda de alquiler social se suma a los veinte pisos que el Ayuntamiento desarrollará en San Cristóbal destinados también a alquiler joven y la promoción de 31 viviendas para su venta en la calle José María Codón, promovida por la Junta de Castilla y León.

«Poco a poco vamos trabajando en dotar a Burgos de un importante parque de vivienda social», señaló Ayala, al tiempo que echó en cara al anterior equipo de Gobierno que «no promoviera ninguna vivienda de este tipo en su mandato».