Este es el proyecto sobre libros de Burgos cuyas reservas a colegios se agotaron en ocho minutos

El Salón del Libro Infantil de 2024, inspirado en el mundo de Egipto, gira este año por los colegios. Estos días descansa en el centro Fuentesauco de Aspanias.SANTI OTERO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Esta cita organizada por el área de Cultura del Ayuntamiento de Burgos tiene un éxito arrollador entre los centros educativos de la ciudad de Burgos. Tanto es así que la Gerencia de Cultura ha organizado 156 visitas guiadas al Salón del Libro Infantil y Juvenil de 2025 que se han agotado en a penas ocho minutos. "Las actividades de mañana se centran en los colegios de alumnos de 2º a 5º de Educación Primaria Obligatoria y tiene una gran demanda porque se agotan en cuanto salen", señaló la concejal de Cultura, Andrea Ballesteros.

Por ello, desde el área de Educación de la Gerencia se ha optado por trasladar aquellas exposiciones del libro que más interés han suscitado. "Como estas visitas a la exposición quedan colegios fuera, pensamos que con una itinerancia de las exposiciones anteriores se podría llegar a un mayor número de alumnos", remarcó la edil. De esta manera, hay dos exposiciones que están recorriendo diferentes colegios, previa solicitud al área de Educación.

Se trata de la exposición del salón de 2024 'El salón del Faraón' ambientado en Egipto que ahora mismo está en el centro educativo de Fuentesauco de Aspanias. También está girando por los centros escolares el de 2021 centrado en la Edad Media y que se tituló “1221: una aventura medieval”,