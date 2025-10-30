La reforma del polideportivo Javier Gómez contempla 673.000 euros de presupuesto

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Los concejales del equipo de Gobierno dieron el visto bueno al proyecto de rehabilitación del polideportivo Javier Gómez, en la capital burgalesa, que hará especial incidencia en la renovación de la cubierta. Según ha trasladado la portavoz del PP, Andrea Ballesteros, el trabajo que se adjudicó a la empresa Barrio Cameno Arquitectos contempla una intervención con un presupuesto de 673.050 euros, con el IVA incluido y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Una vez que se cuenta con el diseño de las actuaciones los siguientes pasos pasan por abordar la redacción de los pliegos de cláusulas con los que activar la licitación de unas obras que son muy esperadas por los usuarios de esta instalación deportiva desde hace años, en cuanto que son recurrentes las quejas por la existencia de goteras.

El proyecto de reforma del pabellón Javier Gómez, que acoge además de actividades deportivas, numerosas iniciativas de Juventud, abarca la sustitución de toda la cubierta, así como los paneles laterales de metacrilato y algunas otras paredes internas, además de pavimentos y una pequeña reforma en la entrada a la instalación.

El área de Deportes encargó el pasado enero una batería de proyectos por 58.000 euros para arreglos en las cubiertas del Javier Gómez, Mariano Gaspar, Lavaderos y San Amaro.