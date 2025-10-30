El PP pretende que el Museo del Cid sea realidad este mandato

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno del Partido Popular espera que el Museo del Cid en el Arco de Santa María sea una realidad dentro de este mandato. Así lo señala Andrea Ballesteros, portavoz del PP, que rechaza la idea de Vox de recuperar el inmueble del Asador de Aranda para el nuevo espacio museístico sobre el héroe castellano.

La concejala criticaba la oposición que plantea Vox a utilizar el Arco de Santa María, actual sala de exposiciones, para esta finalidad, cuando este proyecto es una iniciativa que el PP ya planteó en campaña electoral y, por tanto, se están dando los pasos que ya eran previsibles. Y se mostraba todavía más contrariada con la idea de colocar el museo del Cid en el local municipal de Las Llanas, que fue un asador en otros tiempos. «Nosotros tenemos definido que allí irá un centro gastronómico cuyo proyecto está muy avanzado», relataba.

Lo que va más despacio son los pasos para transformar el interior del Arco de Santa María en un Museo del Cid, dado que todavía no se ha encargado la redacción del proyecto que recoja la reforma necesaria, así como los contenidos que se quieren ofrecer a burgaleses y turistas. Sobre este aspecto, Ballesteros indicaba que pasarán meses hasta que se dé forma al diseño y luego quedarían por ejecutar las obras necesarias. Sin embargo, el PP no renuncia a hacerlo dentro de esta legislatura, «todavía queda tiempo por delante y esperamos en el futuro poder proyectar ya firmemente este museo».

De esta manera, y de cara a avanzar en esa línea, el primer paso sería definir una partida presupuestaria para esta finalidad en el presupuesto de 2026 que, todavía, está en fase de borrador.

Desde el punto de vista del PP, hablar del traslado o del cierre de la sala de exposiciones es ponerse «la venda antes de la herida», porque actualmente queda tiempo antes de que eso se produzca, por tanto, quedan meses por delante para que el Arco de Santa María siga acogiendo exposiciones de artistas locales y foráneos.

Ballesteros denunciaba la actitud de los concejales de Vox que, desde que salieron del equipo de Gobierno, «se limitan a oponerse a todos los planes que tiene el PP para la ciudad». Así, considera que la alcaldesa tiene definidos los planes tanto para el asador de Aranda como para el Arco de Santa María desde la campaña electoral, cuando se presentaron ambas iniciativas a la ciudadanía.