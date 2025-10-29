Vox plantea rescatar para el Museo del Cid el edificio del Asador de Aranda

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox, que defiende la creación de un Museo del Cid en la capital burgalesa, no está de acuerdo con la iniciativa del equipo de Gobierno de ubicarlo en el Arco de Santa María. Ya desde la campaña electoral, el Partido Popular, con Cristina Ayala al frente, presentó como lugar ideal para un nuevo espacio expositivo dedicado al héroe burgalés esta puerta que da acceso a la Plaza del Rey San Fernando y al principal monumento de la ciudad: la Catedral de Burgos.

Ignacio Peña, concejal de la formación verde, considera un "retroceso en el equilibrio cultural de Burgos" cambiar el uso del Arco, ya que es una de las salas de exposiciones más querida por los artistas y por el público en general. Desde su punto de vista, la propuesta popular de crear un museo cidiano en este espacio es lo que se entiende coloquialmente como "vestir a un santo para desvestir a otro".

Pero su crítica va más allá porque considera que el Ayuntamiento de Burgos va a "desalojar a los artistas" en un momento en el que se aspira a ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031.

Vox Burgos se retrotrae al malogrado proyecto de los tiempos de Javier Lacalle como alcalde, cuando se realizó un concurso de ideas para ubicar un museo cidiano en el edificio del antiguo Asador de Aranda, en las Llanas. Así, Peña recordó el proyecto ganador 'Centro Cidiano de Cristal' e insistió en que esa ubicación sería "excelente".

El actual equipo de Gobierno tiene ese espacio comprometido para ubicar un centro vinculado a la gastronomía y el vino, cuyo proyecto está ya encargado desde hace meses.

"La idea del museo cidiano de cristal, que permitía contemplar la Catedral desde su interior, nos parece una idea estupenda", aseguró, si bien indica que no sería necesario recuperar el proyecto ganador de aquel concurso de ideas, que quedó desechado porque planteaba una planta más de altura y, por tanto, eliminaba el mirador desde la calle Fernán González. Fue una propuesta criticada por los vecinos del Casco Histórico Alto y que también tuvo sus pegas por parte de Patrimonio. Finalmente, se optó por aparcar esta idea y en el actual proyecto de Centro Enogastronómico se ha pedido un nuevo estudio de detalle para ordenar los volúmenes del inmueble y dejar establecido que no ampliará su altura hacia Fernán González. Recientemente, ese estudio de detalle quedó aprobado en un consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo. A este respecto, Peña aseguró que Vox votó a favor de este trámite urbanístico, pero añadió que no estaba asociado a dedicarlo a un centro vinculado a la gastronomía.

Desde Vox entienden que el proyecto dedicado al Cid que ganó en su momento el concurso de ideas "podría adaptarse" a las nuevas condiciones de ordenación de volúmenes del Asador de Aranda y, desde su formación, esperan que esta idea sea tenida en consideración por el bien de los artistas y de la sala de exposiciones del Arco de Santa María. Peña recuerda que en su programa electoral recogían como idea que se potenciase la figura del Cid, "pero no a costa de desalojar a nuestros artistas". A su juicio, el Arco de Santa María es también un lugar valorado por el turismo, con un horario amplio.