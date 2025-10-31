Un accidente múltiple en la AP-1 en Burgos se salda con tres heridos
En el siniestro se vieron implicados cinco coches en el kilómetro 2, en Cardeñajimeno. El accidente generó retenciones en la zona
Al menos tres personas, una mujer y dos menores, han resultado heridos en un accidente múltiple en la AP-1, en Burgos. El centro de emergencias el 1-1-2 recibía varias llamadas a las 19.22 horas en las que se alertaba de un accidente de varios vehículos en el km 2 de la AP-1 sentido Valladolid, en el término municipal de Cardeñajimeno, en Burgos.
Los alertantes informan de que hay cinco turismo accidentados. El centro de emergencias del 1-1-2 avisa a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y Sacyl que envía recursos para atender a dos menores de 8 y 10 años con dolores en las extremidades superiores, y una mujer de unos 35 años con posible fractura en el dedo.
El accidente provocó retenciones de vehículos, según informaba la Dirección General de Tráfico (DGT).