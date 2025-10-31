Un accidente múltiple en la AP-1 en Burgos se salda con tres heridos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Al menos tres personas, una mujer y dos menores, han resultado heridos en un accidente múltiple en la AP-1, en Burgos. El centro de emergencias el 1-1-2 recibía varias llamadas a las 19.22 horas en las que se alertaba de un accidente de varios vehículos en el km 2 de la AP-1 sentido Valladolid, en el término municipal de Cardeñajimeno, en Burgos.

Los alertantes informan de que hay cinco turismo accidentados. El centro de emergencias del 1-1-2 avisa a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y Sacyl que envía recursos para atender a dos menores de 8 y 10 años con dolores en las extremidades superiores, y una mujer de unos 35 años con posible fractura en el dedo.

El accidente provocó retenciones de vehículos, según informaba la Dirección General de Tráfico (DGT).