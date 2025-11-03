Andando Burgos denuncia la ocupación de vía pública por varias obras en el entorno del bulevar

Los peatones caminan por debajo de la maquinaria de obra en la calle Siervas de Jesús.

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La confluencia en poco espacio de varias obras de edificación en el entorno del bulevar ferroviario (está en marcha la construcción de cuatro torres) está causando molestias, en especial, entre los viandantes, como denuncian desde la Asociación Andando Burgos.

En la imagen que acompaña este texto, se ve perfectamente como en la única acera habilitada en la calle Siervas de Jesús, porque la otra está inutilizada por un vallado de grandes dimensiones, los peatones tienen que caminar entre vehículos y maquinaria de obra que trabaja en un encofrado.

Desde Andando Burgos se preguntan si la grúa de construcción que dará soporte a esta obra, se proyecta una torre de 17 alturas, se va a quedar ubicada en la acera de enfrente, ya que esto dejará sin uso una buena parte de ese viario. "Ayuntamiento de Burgos resuelva la movilidad de las personas y después dé licencias de obra", recogen en un post publicado en la red social 'X'.

Además, este encofrado deja sin visibilidad a los vehículos que tienen que salir de las plazas de aparcamiento aledañas.