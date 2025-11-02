La venta de una parcela de uso terciario en primera línea del bulevar ferroviario de Burgos queda desierta

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Las dos parcelas que había sacado recientemente el Ayuntamiento de Burgos a la venta por subasta pública, pertenecientes a los antiguos consorcios del ferrocarril y de Villalonquéjar, han corrido distinta suerte. Mientras que la destinada a uso terciario en el sector de la antigua estación (S-29) ha quedado desierta por ausencia de compradores interesados, en la del polígono industrial sí existe una propuesta de adjudicación, aunque todavía no se ha formalizado.

Desde el área de Urbanismo se informaba, el pasado mes de junio, del inicio del procedimiento de enajenación de las primeras parcelas desde que se disolvieron los consorcios. Más recientemente, desde la Junta de Gobierno se aprobaban los pliegos para enajenar el suelo, de acuerdo a la licitación se esperaba ingresar un mínimo de 2.021.025,57 euros (sin impuestos incluidos) por un terreno en primera línea del bulevar y otros 504.947 euros por el suelo de Villalonquéjar.

Desde el Ayuntamiento de Burgos se informaba de que podría haber licitadores interesados en ambas; sin embargo, la del entorno de la antigua estación ha quedado desierta. Se trataba de un suelo que se podía destinar a actividades comerciales, hoteleras u oficinas, concretamente era la parcela TE05, que linda con el bulevar ferroviario, más adelante del Hangar en dirección Universidad de Burgos. En este espacio, de acuerdo a la ficha de las características de este suelo, se podría construir planta baja, más dos alturas, con un aprovechamiento lucrativo de 5.600 metros cuadrados.

La parcela en cuestión, que es uno de los activos inmobiliarios adscritos al antiguo consorcio del desvío ferroviario, tiene una superficie de 2.196 metros cuadrados y el precio por el que salió a la venta fue de un mínimo de 2.021.025 euros. Los posibles interesados debían pujar al alza, sin embargo, no se ha presentado nadie. Los ingresos iban a ir destinados a reducir la deuda que asumió el Ayuntamiento de Burgos tras la extinción de los consorcios, en este caso el de la variante ferroviaria.

Por otro lado, sobre la subasta pública de parcela número 28 del Sector S26 Polígono Villalonquéjar IV en Burgos, son otras las noticias.

Un único licitador, una empresa dedicada a la compra venta de activos inmobiliarios con sede en Madrid, Minevica S.A., se ha interesado en este suelo.

Los técnicos municipales han elevado una propuesta de adjudicación en favor de la firma mencionada, ya que cumple con los requisitos exigidos en el pliego. La cuantía económica ofertada es de 546.380,00 euros, sin IVA, mientras que salió a la venta por 504.947 euros. De formalizarse el contrato, el Ayuntamiento de Burgos ingresaría los casi 550.000 euros.

La deuda de los extintos consorcios, el del desvío de ferrocarril y el de Villalonquéjar, de las que se hace cargo el Ayuntamiento de Burgos, asciende a casi 131 millones de euros, tras la amortización de 23 millones de euros tras el acuerdo al que se llegó el pasado 12 de junio en Junta de Gobierno.

Los 23.155.400 euros, que anticipadamente se depositaron a los bancos, se corresponden con el tramo A de la deuda por la construcción de las ampliaciones del polígono de Villalonquéjar y, por tanto, se quedó reducida a apenas 1.024.000 euros