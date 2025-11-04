«Las herramientas que digitalizan los servicios sociales buscan poner a la persona en el centro»

La directora territorial de Telefónica en Castilla y León, Castilla La Mancha y Madrid, Beatriz Herranz, durante su participación en el Club de Prensa de El Mundo de Castilla y León.SANTI OTERO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El programa ‘Empatía Digital Avanzada’, que Telefónica ha desarrollado en los últimos cuatro años tras 500 millones de inversión, cuenta con un «portfolio dedicado a la transformación digital de los servicios sociales, en las herramientas que digitalizan esos servicios sociales que buscan poner a las personas en el centro de todo», señaló la directora territorial de Telefónica en Castilla y León, Castilla La Mancha y Madrid, Beatriz Herranz durante su intervención en el Club de Prensa EL MUNDO CASTILLA Y LEÓN sobre ‘Nuevas tecnologías para nuevos retos sociales’ celebrada en Burgos.

Estas herramientas arrancaron con Teleasistencia en casa «para facilitar la convivencia en quien no quiera salir del hogar». Prosiguieron con herramientas de monitorización para residencias y centros de mayores. «De la misma manera que hay sensórica en una fábrica, también podemos tener una pulsera o plantilla del pie para que una persona no se despiste», señaló Herranz como ejemplo.

El reto ahora está en la adaptación de la Inteligencia Artificial para «tomar nuevas acciones en los próximos años» donde la toma de datos es clave para, además de atender y acompañar, predecir futuras situaciones críticas.

Todos estos aparatos y tecnologías diseñados para acompañar a las personas generan múltiples datos. El big data personalizado de las herramientas tecnológicas aplicadas a los servicios sociales de personas mayores o con discapacidad permitirá un análisis que transformará el sector sanitario en los próximos años, según los expertos. «Entre todos tenemos que conseguir que la tecnología esté al servicio de las personas, hemos avanzado mucho en los últimos años y la única forma de darle continuidad es trabajar de manera conjunta», señaló la responsable de Telefónica en Castilla y León

En todo ese manejo de datos adquiridos en el día a día de las personas, en su entorno, ya sea su hogar o una residencia, hay un factor tecnológico clave: la ciberseguridad de todos los procesos. «Todas las herramientas tienen que estar sustentadas con medidas de seguridad para que todo lo que se analice redunden en beneficio de la sociedad», insistió Beatriz Herranz.

Estos procesos de digitalización se van desarrollando de manera vertiginosa. Desde el sistema de control de teleasistencia colgado del cuello hasta la televisión que «aprovechando que muchos mayores la tienen mucho tiempo encendida para avisar al usuario de que debe tomar la medicación o que tiene que tomarse la tensión». Recuerda como los asistentes virtuales no son personas, pero «ya contestan como si fuera una persona al ir adquiriendo el lenguaje natural, ellos lo saben, pero llega un momento en el que responden, porque las personas han naturalizado la tecnología y ya no es tan intrusiva como pudiera parecer». Por ello considera que no «las personas mayores se adaptan como cualquiera». Herranz recordó una prueba de inmersión en una residencia de Segovia donde los mayores escuchaban música y ellos recordaban lo que habían oído. «La realidad aumentada está incorporada a museos o catedrales, y es una herramienta muy fácil de acomodar para las personas mayores en residencias», especificó.

En centros de mayores, además de la toma de datos, se avanza en hacer el día a día más cómodo a los usuarios. Desde utilizar los servicios de vídeo consulta, para evitar desplazamientos, o si la residencia tiene radiografía, evitar el trasladado. «Todo esto facilita la integración de procesos que no sería posible sin la historia médica única de servicios sociales y médicos», señaló Beatriz Herranz.

Recordó que «Castilla y León es pionera en la modernización de los servicios sociales, ha habido un crecimiento exponencial en todo el país, pero en especial en Castilla y León, quizás por el contexto de población mayor que obliga a dar pasos adelante».

Desde Telefónica insisten en el trabajo conjunto para «cimentar procesos porque hay un déficit de recursos tecnológicos y disponer de esas herramientas, atraerá talento joven y empleo», señaló. De esta manera, destacó como Castilla y León cuenta con una red de universidades que apuestan por carreras técnicas. «Si quieres generar trabajo alrededor de las personas y las tecnologías, necesitas apoyo de las universidades para formar a los profesionales y que estos se adapten». Herranz destacó el esfuerzo de la Universidad de León con el grado de Ciberseguridad y, ahora, de tecnología cuántica. «Eso favorece que los estudiantes quieran quedarse a vivir aquí, no irse, porque cada vez cuesta más encontrar personal».

Para este desarrollo tecnológico que «mira a la persona» hay muchos esfuerzos. En Telefónica, por ejemplo, se trabaja con asociaciones en el mundo rural dentro programa Reconectados, que permite «dar formación a esas personas para que, a su vez, den formación a las personas mayores para aprender a utilizar el móvil para gestionar una cita médica, movimientos en la cuenta bancaria etc.».

Para ello se necesita garantizar la conectividad en todo el territorio. Telefónica asegura que «se ha avanzado mucho en el 5G en Burgos está cubierta el 92% de la población y 267 municipios.