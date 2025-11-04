«Flexibilizar la capacitación de los profesionales ha sido clave en la digitalización de los servicios sociales»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Para la Fundación Intras la aplicación de la tecnología a los servicios sociales es clave para ser más inclusivos. «La tecnología hace la vida más fácil a quienes lo tienen más difícil», afirmó el director general de Fundación Intras, Pablo Gómez, en el Club de Prensa ‘Nuevas Tecnologías para nuevos retos sociales’ organizado por EL MUNDO DIARIO DE CASTILLA Y LEÓN. Por ello azuzó al tercer sector a implicarse en estos desarrollos en los que la formación de los profesionales es clave. «A todos nos cuesta, pero cada vez que hacemos un esfuerzo en una organización, residencia o entidad, abrimos los servicios a un trabajo novedoso que es importante para la innovación social que acompaña la tecnología».

Para ello es clave la formación de los equipos profesionales. «Si hemos llegado hasta aquí es gracias a la flexibilidad de la capacitación de los profesionales, si hubiéramos seguido con la Formación Profesional antigua no habríamos llegado a este nivel, y tenemos que pedir flexibilidad, especialmente cuando hay que formar a personas de otro país», reivindicó Gómez.

También apuntó a los propios profesionales y la necesidad de mantenerse al día. «Los diferentes equipos profesionales debemos ser conscientes que esto avanza a una velocidad vertiginosa y hay que dedicar tiempo a formarse, a leer y acercarse a los proyectos más innovadores», señaló.

En la apuesta de Fundación Intras por la tecnología han podido reconocer que «la llegada de la tecnología a los hogares ha supuesto un espaldarazo enorme que ayuda a cubrir tres retos: la personalización de servicios, la usabilidad de las tecnologías y la dificultad de adopción por parte de los profesionales», remarcó.

Destacó como, tras una adaptación, hasta las familias prefieren seguir. Gómez expuso el caso del programa piloto del robot social en casa. «Era un programa piloto, se estudió en 100 hogares, el profesional pone una barrera pensando en si el usuario lo va a aceptar o no, pero hay que lanzarse con seguridad, porque cuando llega el final, en este programa por ejemplo, la gente te pide mantenerlo en casa porque les aporta seguridad y felicidad», remarcó.

Apuntó el buen funcionamiento del programa Intec de acompañamiento en el final de la vida con gafas de realidad aumentada para trabajar las emociones, o los proyectos de realidad aumentada para dar seguridad y paliar la sensación de soledad no deseada.

Gómez animó al tercer sector a abordar estos retos de tecnología en los servicio sociales con el desarrollo de los programas de sensorización en el hogar. «El usuario ni se da cuenta de esta presencia mientras que los profesionales saben en todo momento los elementos de su actitud en la vida diaria lo que sirve, por ejemplo, para prever caídas, detectar casos de demencia...» De ahí que desde Fundación Intras pongan el foco en la importancia de coordinar el sector sanitario y social. «Los servicios sociales pueden ser un actor clave para la transformación del sector sanitario en los próximos años, se trata de utilizar estas herramientas más que para curar para ralentizar el deterioro porque los servicios sociales y la tecnología están en el hogar», remarcó.