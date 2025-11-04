Vox exige explicaciones sobre el nuevo sistema de carga y descarga en Gamonal

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Raúl Martínez, exigía al equipo de Gobierno explicaciones sobre el nuevo sistema de carga y descarga que implantará en la ciudad, aunque en particular reclamaba información a los comerciantes del barrio de Gamonal. Y es que, según afirmó, los propietarios de establecimientos de la zona "están que trinan, con el grito en el cielo y los pelos de punta" porque desconocen cómo va a funcionar este modelo de Distribución Urbana de Mercancías (DUM) apoyado en una plataforma -sufragada con fondos europeos- que incluye control electrónico mediante sensores y una aplicación móvil.

Martínez lamentaba que "nadie ha informado de nada" ni en el consejo de administración del SAMYT, organismo que gestiona la ordenanza de Movilidad que ha de amparar el sistema, ni en otras comisiones municipales, sin éxito. El edil consideró "imprescindible" que técnicos de Tráfico, así como los responsables del área de Movilidad, detallen el proyecto -cuyo despliegue se adjudicó a Eysa hace más de un año- y convoquen una reunión con "todos los implicados", entre los que incluía asociaciones de transportistas y comerciantes.

Martínez advirtió, además, de que el nuevo modelo debería venir acompañado de una modificación de la citada ordenanza municipal, pues "si implantamos algo que no está recogido en ella, cualquier persona puede denunciarlo y echarlo para atrás".

El concejal de Vox también dedicó parte de su comparecencia a criticar la gestión del equipo de Gobierno en relación con los bonos al consumo. Según Martínez, estos incentivos -que conoce bien, pues le tocó tramitarlos cuando, al inicio del mandato, asumió el área de Comercio, antes de la ruptura del bipartito- "llegan un mes más tarde de lo deseado". Achacó este retraso a la "lentitud" del Ayuntamiento, ya que la puesta en marcha de esta convocatoria "no tenía ninguna complicación, máxime cuando los pliegos eran exactamente los mismos que el año pasado, un corta y pega".

"Tenemos que dar un tirón de orejas grande a los responsables del área", indicó al respecto, para recordar que los bonos al consumo "suponen una ayuda al comercio de proximidad" y su retraso afecta directamente a los negocios locales.

Taxis y patinetes

No fue este el único ejemplo de la lentitud administrativa que criticó. Martínez también mencionó el caso del aire acondicionado del Mercado Norte, que sigue sin resolverse pese a las altas temperaturas del verano pasado. Urgía iniciar el procedimiento para contar con los equipos necesarios el año que viene. "Conocemos este Ayuntamiento: la licitación se retrasa, pasa por Intervención, por Asesoría Jurídica… y al final llega agosto, con 35 grados, y no hay aire acondicionado en el mercado", ironizó.

En materia de Movilidad, el edil también abordó la situación del servicio de taxi en la ciudad, un asunto de actualidad que considera "urgente" resolver antes de que se defina el calendario de 2026. Reclamó un diálogo con los implicados para analizar la actual prestación del servicio y estudiar medidas para mejorar su calidad. Se mostró a favor de liberalizar los horarios y de facilitar que los titulares puedan contratar empleados para mantener los vehículos activos las 24 horas. "En Vitoria, por ejemplo, eso ya está permitido y no perjudica a nadie", argumentó, para defender sanciones a aquellos que no muestren un mínimo de actividad.

En su opinión, el objetivo compartido ha de ser "garantizar que Burgos tenga un servicio de taxi eficiente, sobre todo en los momentos de mayor demanda".

Sobre la reciente intensificación del uso de patinetes, Martínez celebró que se estreche el cerco policial contra los infractores de las normas, pero propuso que, en paralelo, se trabaje en mejorar la educación vial "tanto de peatones como de usuarios de vehículos de movilidad personal", ya que, opinó, hay muchos usuarios que "desconocen los requisitos más básicos, incluso las normas de circulación o las señales". Sugirió que el Ayuntamiento podría impulsar campañas formativas en colegios y centros cívicos para "prevenir accidentes y garantizar una ciudad más segura para todos".