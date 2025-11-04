Los cinco puntos limpios de proximidad podrían llevarse a los barrios periféricos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, se inclina por llevar los nuevos cinco puntos limpios, que serán financiados en su totalidad por la Junta de Castilla y León, a los barrios periféricos de Burgos, por ser los lugares más alejados de los dos puntos de reciclaje de enseres ubicados en la ciudad.

La decisión no está tomada de manera definitiva, pero es una de las opciones que se baraja para dar salida a una subvención concedida por la Junta de Castilla y León para ampliar el servicio de los puntos limpios.

El Ayuntamiento de Burgos cuenta con una ayuda de 228.334 euros para cinco nuevos áreas de reciclaje de proximidad, que serán de menor tamaño de las existentes en el G-3, en la avenida Islas Baleares, y en la zona sur, en el Camino de Valdechoque. La subvención incluye dos nuevos camiones y cuatro puntos de recarga. Estos nuevos puntos están pensados para residuos de tamaño mediano, «entiendo que un colchón no se puede llevar porque son modulares y no cabría, pero sí pequeños electrodomésticos, plásticos, pilas o fluorescentes, por poner algún ejemplo».

Desde el área de Medio Ambiente, su titular ha explicado que será la administración regional la que saque adelante el concurso para la instalación de los puntos, en una fecha todavía por concretar. Además, la Junta ha facilitado otra ayuda por valor de 58.723,72 euros para adquirir siete nuevos contenedores con una capacidad de 14 metros cúbicos y otros dos contenedores de 30 metros cúbicos con la idea de renovar el equipamiento del que se dispone en los puntos limpios para residuos domiciliarios.

El concejal popular destacaba que el servicio se completa con el punto limpio móvil que recorre la ciudad de lunes a viernes y tiene distintas paradas donde los ciudadanos pueden depositar enseres de pequeño tamaño que no tienen cabida en las islas de contenedores habituales.

42.000 usuarios

Por otro lado, se han facilitados algunos datos que reflejan el incremento de usuarios de los puntos limpios fijos, así como del móvil.

Durante 2024 fueron casi 42.000 las personas (41.777) que se acercaron a una de estas instalaciones con distintos tipos de materiales. En esta cifra están sumados los usuarios de los puntos limpios fijos, así como los del móvil, que alcanzó el récord de 7.000.

La diferencia es muy apreciable si se comparan estos datos con los del 2023 en los que se hablaba de 32.000 ciudadanos. Por tanto, el incremento es de un 31% si se comparan ambos ejercicios, gracias a la información facilitada por Medio Ambiente.

Los escombros, los muebles y restos de madera, los pequeños y grandes electrodomésticos y los colchones son los residuos más depositados, que después GRM se encarga de su tratamiento con gestores autorizados y en el caso de que sea posible de su reutilización.