FAE ideará un plan estratégico con un «comité de sabios» para que Burgos sea un polo tecnológico de referencia

El presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Nacho San Millán, impulsará un nuevo Plan Estratégico que defina el futuro económico y empresarial de la provincia, tras concluir ayer una ronda de reuniones con numerosos agentes del tejido productivo local, en las que se ha evidenciado la necesidad de construir una hoja de ruta compartida para afrontar los retos de los próximos años.

FAE, que agrupa a más de 50 asociaciones empresariales de distintos sectores, ha desarrollado en los últimos meses un proceso de consulta que ha incluido más de 40 encuentros con administraciones, instituciones económicas y, sobre todo, con las asociaciones sectoriales que forman parte de la Confederación.

Este amplio calendario de reuniones ha permitido recoger de forma precisa las necesidades del entorno empresarial de Burgos, así como propuestas concretas para mejorar la competitividad, fomentar la innovación y reforzar la capacidad exportadora de las empresas.

De este proceso ha emergido una conclusión que cuenta con el consenso general, como es la necesidad de establecer un marco estratégico que permita anticiparse a los cambios económicos, atraer inversión, crear y consolidar empleo de calidad y convertir a Burgos en un polo industrial y tecnológico de referencia nacional.

El diseño del Plan Estratégico estará coordinado por un «comité de sabios», que estará integrado por directivos y empresarios burgaleses con experiencia al frente de multinacionales de proyección internacional. Este grupo de trabajo se encargará de aportar una visión global, identificar tendencias clave en la transformación empresarial y asesorar en la definición del modelo económico más adecuado para preparar a Burgos ante los desafíos de la próxima década.

San Millán, durante la reunión con los representantes de la Federación de Hostelería.ECB

Este primer paso del mandato de San Millán surge tras poner sobre la mesa la visión del momento empresarial burgalés con colectivos tan dispares como las asociaciones del transporte (Asebutra, Adibur, Asvibur, Atcaf, Astracc), la tecnología (Abetic), la hostelería (Federación Provincial), la fabricación de muebles (Aface), las nuevas tecnologías, el sector cárnico (IGP Morcilla de Burgos, Abugapor, Afaquebur), la automoción (Aconauto), los servicios médicos, centros veterinarios y numerosos gremios vinculados a la distribución, instalación y reformas, así como los de jóvenes empresarios (AJE), talleres mecánicos (Adeabur), suministros industriales (Adisibur), concesionarios, panaderías (Aspanbur) o empresas de prevención de riesgos laborales (Aespabur), entre otras.

Conformando el comité ejecutivo de FAE

Además de tomar nota de las necesidades de cada entidad sectorial, según explicó a este periódico el presidente de FAE, San Millán ha pulsado su interés en formar parte de ese núcleo de dirección de la patronal burgalesa que se articula en torno a la comisión ejecutiva. A mayores, San Millán ha consultado el alcance de la modificación de los estatutos que planteó a lo largo de la campaña electoral.

El empresario logístico tiene pendiente cerrar una propuesta con los nombres de los integrantes del comité ejecutivo que se comprometió a formular a lo largo del mes de noviembre. Hasta esa fecha permanecen en funciones los miembros del comité nombrados por el presidente anterior, Miguel Ángel Benavente, en tanto no se aprueben las nuevas designaciones.

Una vez que San Millán ha completado este periodo de consultas con los asociados conformará una propuesta con los nombres de los representantes de las asociaciones que le acompañarán en el resto de su mandato en el que tendrá que decidir quienes entran y salen, si es que se postulan para participar en este órgano más personas de las que admiten los estatutos. Si bien, siempre sería factible ampliar el número con la reforma estatutaria que plantea San Millán si con ello se logra un modelo de gestión de la FAE menos «presidencialista» que hasta la fecha, según se comprometió en la campaña electoral. Para el líder del empresariado burgalés, «lo más urgente ahora es revisar los estatutos de FAE y actualizarlos».

Cabe recordar que San Millán parte de base con un núcleo duro que le ha acompañado desde que tomó la decisión de postularse a la presidencia de FAE. Personas de su máxima confianza que estará a su lado como líder de la patronal burgalesa. Según publicó este periódico y mantiene San Millán, el nuevo presidente quiere contar con tres pesos pesados de la actual ejecutiva de FAE en su equipo, como son Julián Alonso (GJ Automotive), Javier Herrán (Construcciones Javier Herrán) y Arturo Rica (Ribsa).

Una vez cerrada su lista para la Ejecutiva a lo largo del mes de noviembre, ésta ha de ser sometida al refrendo de la Junta Directiva de FAE, en la que tienen voz y voto 104 representantes del tejido empresarial burgalés, los presidentes y vicepresidentes de las 58 entidades asociadas.