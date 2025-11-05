Nueva llamada a movilizarse en defensa de la sanidad pública ante su "privatización encubierta"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos convoca este domingo 9 de noviembre una nueva manifestación contra la privatización del sistema sanitario, en el marco de una movilización coordinada en toda Castilla y León. La marcha comenzará a las 12 del mediodía en la plaza del Cid y, tras recorrer el centro de la ciudad, culminará en la Plaza Mayor, donde se leerá un manifiesto.

El portavoz de la organización, Juan Antonio Ayllón, explicó que esta cita reivindicativa implica la reactivación de la coordinadora autonómica y responde a la necesidad creciente de "defender un sistema sanitario público, universal, gratuito y de calidad" dada la "progresiva privatización encubierta" que, a su juicio, está transformando el modelo hacia uno "mercantilizado y, en consecuencia, desigual", en el que la atención a la salud se concibe como "un mero bien de consumo".

La enfermera Azucena Santillán insistió en que "nos va la vida" en esta lucha, ya que, mientras la sanidad privada "busca, legítimamente, el beneficio económico", la pública "tiene como fin la salud y el bienestar de la población".

Ambos incidieron en la "descapitalización e infrafinanciación" del sistema, como paso previo a su desmantelamiento, pues los problemas derivados de esta estrategia "oculta" generan "desafección entre la población" que empuja, a quien tiene la posibilidad económica, a la sanidad privada.

Según señaló la profesional y divulgadora, España destina un 6,6% del PIB a este ámbito, frente al 7,2% de media en Europa, y la inversión pública sigue por debajo de la de 2019, lo que "debilita la capacidad del sistema para responder con equidad y eficacia".

Consecuencia de ello -y de otros factores- es el incremento de las listas de espera en Castilla y León, y en particular en Burgos. De hecho, el observatorio impulsado por la propia plataforma, cuyos análisis comparte en su web, muestra un aumento sostenido de las demoras quirúrgicas desde 2019. En este sentido, Santillán alertó además de un fenómeno "especialmente grave", pues los datos de la Junta de Castilla y León revelan que los pacientes que rechazan ser operados en clínicas privadas y optan por esperar en los hospitales públicos están sufriendo demoras hasta tres veces mayores que las listas estructurales, una práctica que calificó de "castigo" y "discriminación intolerable".

Ante tal situación, la plataforma estudia acciones como trasladar el asunto al Defensor del Pueblo o tomar medidas jurídicas, y reclama un plan estructural de mejora del sistema sanitario que cuente con la participación de profesionales, sindicatos y ciudadanía. Exige además mejoras en la gestión que incluyan la optimización y el control de los recursos.

Mientras, "queremos que la población pase de la queja a la acción", concluyó Santillán, para animar a los burgaleses a "llenar las calles este domingo para defender lo que es nuestro".