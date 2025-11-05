Accolade proyecta su segundo proyecto logístico en Burgos dentro de un plan de 56 millones de euros

El centro logístico de Accolade, desarrollado en colaboración con Panattoni para Bridgestone en Villalonquéjar.Panattoni

Accolade Industrial Fund, inversor paneuropeo de parques industriales y logísticos, ha cerrado un acuerdo de financiación de 56 millones de euros con ING y un plazo de amortización de 5 años, con el objetivo reforzar el crecimiento de su cartera de activos logísticos en España.

En concreto, el préstamo, que supone su primera operación con ING, respaldará la operación y consolidación de cuatro parques ubicados en Burgos, Valencia, Sevilla y Vitoria, según ha informado la compañía en un comunicado.

Sería el segundo complejo logístico que la compañía impulsa en Burgos tras el centro Park Burgos, un desarrollo llave en mano en colaboración con Panattoni para Bridgestone que se levanta en el polígono industrial de Villalonquéjar desde diciembre de 2023 cuando fue entregado a la multinacional japonesa.

"Creemos que España tiene un enorme potencial industrial, y con este tipo de alianzas podemos seguir ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades actuales del mercado, mientras fortalecemos nuestra presencia", afirma el director de Negocio de Accolade para España, Eduardo Feliciano.

Knight Frank también ha participado en la operación como valorador de los activos, CMS como asesores de Accolade Industrial Fund y Pérez Llorca como asesores legales del banco.

La compañía gestiona actualmente cuatro parques industriales en España -Accolade Funds Park Valencia Picassent, Funds Park Burgos, Park Sevilla y Park Vitoria-, con superficies adaptadas a necesidades logísticas, de producción e industriales, y arrendatarios de sectores estratégicos.