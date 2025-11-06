La oficina de turismo de Burgos abrirá en los bajos del Teatro Principal el próximo verano

La Casa de los Gigantillos se convertirá en una Oficina de Turismo en unos meses.Óscar Corcuera

El proyecto para convertir la Casa de los Gigantillos en el nuevo Centro de Información y Turismo (Citur) acaba de recibir el visto bueno de la Junta de Gobierno local, con un presupuesto que asciende a 168.734 euros. El objetivo del Partido Popular es que pueda comenzar a atender a los turistas en el verano de 2026.

Estas son las novedades sobre este proyecto que avanzaba la portavoz del grupo municipal del PP, Andrea Ballesteros, que ha explicado que el diseño de la empresa Estudio Labia Arquitectura y Gestión S.L., mantiene la estructura original del Teatro Principal y persigue ofrecer una atención más accesible y visible a pie de calle, en pleno centro de Burgos.

"Entendemos que esta es una mejor ubicación para la Oficina de Turismo. Es un espacio más accesible y visible para los visitantes", subrayó. La popular entiende que se deben acompasar los buenos datos turísticos en pernoctaciones con los números de las personas que pasan a solicitar información sobre qué ver en la ciudad y en la provincia.

La nueva oficina de turismo será «un lugar diáfano, moderno y funcional que dará un mejor servicio a los miles de turistas que pasan por la ciudad burgalesa» y «lo hará junto a una de las plazas más emblemáticas de la capital burgalesa». Así definía el concejal de Turismo, Carlos Niño, el proyecto tras conocer los primeros detalles el pasado mes de agosto.

Actualmente, el Citur se encuentra en Nuño Rasura, un edificio que pasará a tener un uso administrativo una vez se complete el traslado.

Además, desde el área de Turismo se busca un espacio para acomodar a los Gigantillos y Gigantones en un plazo medio de tiempo.