La oficina de turismo de Burgos se muda a la planta baja del Teatro Principal

La nueva Oficina de Turismo se ubicará en el espacio que ahora ocupa la Casa de los Gigantillos en la planta baja del Teatro Principal.©Tomas Alonso

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Mejorar la atención a los turistas que llegan a la capital burgalesa. Ese es el objetivo del traslado de la Oficina de Turismo de Burgos a la planta baja del Teatro Principal, espacio que actualmente ocupa la Casa de los Gigantillos.

Así lo anunció el concejal de Turismo, Carlos Niño, quien señaló que «desde el inicio del mandato, el equipo de Gobierno tenía en mente trasladar la oficina para darle una mejor ubicación, respondiendo así las quejas de los propios turistas».

El nuevo espacio es «un proyecto de calidad que cumple con las exigencias de una oficina de turismo a la altura de una ciudad como Burgos», apunta Niño. Está diseñado por el Estudio Labia Arquitectura y Gestión a través de un contrato menor y por un coste de 10.500 euros y la empresa «ya ha entregado el borrado y en septiembre hará entrega del proyecto definitivo para sacarlo a licitación», señalo el concejal.

La remodelación del espacio, que el concejal espera que esté lista antes de «la Semana Santa de 2026» tendrá un coste aproximado de 115.000 euros y supondrá la modificación de un espacio de 120 metros cuadrados. «Contará con un vestíbulo que es la entrada a la zona de biblioteca del Teatro Principal, una zona de atención y otras de espera, mostrador, almacén y vestuario», especificó el popular.

En definitiva, «el espacio se transformará en un lugar diáfano, moderno y funcional que dará un mejor servicio a los miles de turistas que pasan por la ciudad burgalesa» y «lo hará junto a una de las plazas más emblemáticas de la capital burgalesa».

En cuanto a las dos exposiciones permanentes que se ubican en Citur, ‘Wine Design Space', dedicada al mundo del vino, y ‘En Busca de la Luz’, que aborda Burgos como centro creador y productor de vidrieras, el concejal popular aseveró que «en el caso del primero no se dará continuidad en la nueva ubicación» y en el caso de la segunda, «se buscará un nuevo espacio para aprovechar el material de la muestra».

Sobre el nuevo emplazamiento de La Casa de los Gigantillos, Niño explicó que «aún está por determinar» aunque «se barajan diversos espacios». En este sentido, el popular recordó que «el tamaño de los gigantones es un inconveniente a la hora de encontrar un espacio para su instalación y visita».

Lo que también está por decidir es el uso que se le dará al edificio que hasta el momento ocupa la Oficina de Turismo en la calle Nuño Rasura. «Lo más seguro es que se le dé un uso municipal que aún está por decidir».

OBRAS DEL CASTILLO

Por otra parte, el concejal popular avanzó que las obras del Castillo finalizarán previsiblemente el próximo mes de septiembre. Cuando esto ocurra arrancará el proyecto de musealización y la creación de la sala inmersiva, que contará con visores de realidad virtual.