La ampliación del 'puerta a puerta' para comercio y hostelería se pondrá en marcha a mediados de 2026

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La puesta en marcha de la ampliación del contrato de recogida de basura 'puerta a puerta' para el comercio y la hostelería tardará en ponerse en marcha entre 6 y 10 meses. Este es el plazo que baraja el equipo de Gobierno del PP, una vez que este jueves ha aprobado la modificación del contrato de basuras y limpieza, que se mantiene con Urbaser, para incluir la recogida de nuevas fracciones.

Este cambio permitirá incorporar la recogida separada de las fracciones de resto y envases ligeros, una medida que busca mejorar la gestión de residuos en el sector de la hostelería y fomentar la economía circular en la ciudad. Hostelería y comercio se ahorrarán paseos hasta los contenedores de basura más cercanos a sus establecimientos, ya que los operarios de Urbaser les recogerán en sus locales las dos fracciones que quedaban por incluir en este sistema de recogida ‘a domicilio’.

Para desarrollar el nuevo servicio, el Ayuntamiento de Burgos asumirá un coste mayor que se eleva a 629.868 euros por año. Sumados los siete años que quedan de contrato, esta apuesta se traduce en 4.409.076 euros. El canon anual que se paga a Urbaser, previo a esta modificación de contrato, es de 17,6 millones de euros.

El plazo concedido de entre 6 y 10 meses para comenzar con las nuevas fracciones es el estimado para que la empresa compre y distribuya los contenedores necesarios, así como la maquinaria para realizar el trabajo.

El ‘puerta a puerta’ funciona con unos contenedores que Urbaser dejó en los establecimientos, excepto con el cartón que se apila y se deja en los puntos indicados. Esos contenedores tienen los datos de cada local y así una vez vaciados regresan a su origen. A las horas establecidas, se recoge la fracción que toca a través de unas rutas que siguen los operarios de la empresa para la mayor eficacia del servicio.

El vidrio se recomienda dejar sin bolsa en el cubo, mientras que la basura orgánica, igual que para los ciudadanos, se recoge con la bolsa de compostaje. Esta fracción es la que se recoge con más frecuencia de lunes a domingo en horario de tarde después de las comidas, que es cuando se generan los restos. Durante el pasado año 2024, se recogieron casi 300.000 kilos de materia orgánica a través de este sistema, mientras que en contenedores fueron 1.318.740 kilos.

Hasta ahora también se recogía el film que envuelve las mercancías grandes, pero faltaba el resto de envases que van al contenedor amarillo.