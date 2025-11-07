Herido un hombre de 45 años tras un atropello en la zona norte de Burgos.

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Nuevo atropello en Burgos. Esta vez en la avenida Islas Baleares, donde ya se habían registrado otros tres episodios similares en lo que va de año. El herido, en esta ocasión, es un hombre de 45 años que se encontraba en el Punto Limpio Norte, a escasos metros del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

El suceso tuvo lugar este viernes a las 13:27 horas. Según informa el 112, se requirió inmediatamente la presencia de la Policía Nacional y Local, así como del Sacyl para atender al herido. Una vez en el lugar, el personal sanitario evacuó al varón en ambulancia hasta el complejo asistencial.

Media hora antes, concretamente a las 12:54 horas, la sala de operaciones del 112 recibía el aviso de un accidente de tráfico en la BU-11 a la altura del barrio de Cortes. De acuerdo a la información recabada, una mujer de 30 años se encontraba herida a raíz del vuelco del turismo en el que viajaba.

Aparte de alertar a los cuerpos policiales y los servicios de Emergencia, también se solicitó la intervención del Cuerpo de Bomberos para dar la vuelta al vehículo.

No fue el único siniestro en la BU-11 en la jornada. Pasadas las 11 de la mañana, una mujer de 45 años también resultó herida a la altura del barrio de El Crucero tras sufrir una salida de vía. Por ello, también fue necesario movilizar una ambulancia para prestar asistencia sanitaria.