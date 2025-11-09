Así fue la manifestación por la Sanidad Pública que congregó a 3.500 burgaleses en fotos

Unos 3.500 burgaleses participaron en la manifestación por Sanidad Pública que terminó en la en la Plaza Mayor de Burgos.TOMAS ALONSO

"No podemos quedarnos parados". Así de contundente se mostró un matrimonio de jubilados en medio de la manifestación por la Sanidad Pública en Burgos. "Esto ya no es como antes, pedías ver a tu médico y ahí estaba, te conocía, sabía de tus cosas, hoy tardan en darte cita, para cuando te la dan ya se te ha pasado", explicaba otra familia. "Y no te digo nada si tienes que ir al hospital", aseguraba otros manifestantes que creían que "tenemos que estar aquí porque defendemos lo nuestro".

Las reivindicaciones de la Plataforma por la Sanidad Pública eran un clamor entre los más de 3.500 burgaleses, mayores, de mediana edad, jóvenes y niños, que realizaron el itinerario de la manifestación desde la Plaza del Cid, cerrando la calle Vitoria durante cerca de media hora porque cuando salían los últimos del punto de salida llegaban los primeros a Plaza España.

Equipados con camiseta blanca o bata muchos de ellos, con pins de la plataforma o con pancartas donde el grito era unánime: una sanidad 100% pública, hospital público 100% y eslóganes habituales como 'La sanidad no se vende, se defiende' porque, como revelaba otra pancarta, 'De esta emergencia no salimos' para recordar que 'Privatización rima con corrupción'.

La convocatoria, secundada este fin de semana por todas las plataformas sanitarias de Castilla y León, buscaban 'Defendamos la Sanidad Pública. Paremos su destrucción. Nos va la vida en ello'. Reclame más financiación y recursos para solucionar las listas de espera, mejorar las condiciones de los profesionales o la atención a personas vulnerables y potenciar y dotar de medios y personal suficiente los servicios de Atención Primaria y las zonas rurales.

El portavoz de la plataforma de Burgos, Juan Antonio Ayllón, señaló que "hay una inclinación de la Junta hacia la privatización de la medicina, están intentando cambiar el modelo y luego, el que pueda, que página la medicina privada". Se basa en el "modelo de la Junta es dejar engordar las listas de espera, aumentar los tiempos de dar una primera consulta y que quien no quiera esperar vaya a la privada". Por ello, reivindicó que es algo que "están haciendo de forma subrepticia" en vez de explicar "queremos cambiar esto, vamos a poner una ley ya votar".