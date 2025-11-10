Las celebraciones religiosas, en mínimos. Los bautismos caen a la mitad en una década

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Nuevos tiempos, desafección y demografía, todo influye. El hecho es que la actividad celebrativa de la Archidiócesis de Burgos experimentaba una profunda transformación en la última década. Los datos recopilados entre 2015 y 2024 procedentes en memorias diocesanas publicadas en la web archiburgos.es reflejan una tendencia marcada a la baja tanto en los principales sacramentos como en el número de agentes pastorales, marcada por los efectos de la pandemia y por cambios que, en este ámbito, afectan a toda la sociedad española, fenómeno con causas estructurales, tales como el envejecimiento de la población, el desplome de la natalidad y la creciente secularización.

Los indicadores dibujan un panorama de reducción constante. En concreto, en 2015 se registraban 1.896 bautismos, frente a los 969 del último año, lo que implica una reducción cercana al 49%. Menos pronunciada es la bajada en el resto de sacramentos, pero también se revela notable. Así, las primeras comuniones descienden un 35%, al pasar de 2.042 a 1.330, y las confirmaciones, algo más estables en el periodo analizado, bajan también de manera global un 32%, de 1.425 a 964.

El matrimonio canónico refleja idéntica evolución, más próxima incluso al recorte drástico de los bautizos que las otras dos celebraciones referidas. Y es que en apenas una década Burgos pasaba de registrar 468 enlaces por la Iglesia a 251. Es decir, en 2024 se produjeron casi la mitad de las bodas religiosas de 2015. Sin resultar sorprendente la caída, sí llama la atención lo pronunciado de la curva descendente que esbozan los datos.

Una lectura pormenorizada de la actividad anual arroja, además, que, aunque la pandemia de 2020 supuso un paréntesis excepcional, pues por razones obvias ese año las celebraciones cayeron a sus mínimos históricos, esa tendencia a la baja comenzó años antes. El confinamiento y las restricciones litúrgicas solo la intensificaron, llegando incluso a repuntar algunos indicadores tras los momentos más críticos a causa del coronavirus.

Así, en los últimos diez años se distinguen tres etapas. La primera, entre 2015 y 2019, muestra una caída moderada de la actividad celebrativa, especialmente sostenida en bautismos y matrimonios, que en ese periodo pasaban de 1.896 a 1.294 y de 468 a 318, respectivamente. El fuerte impacto de la crisis sanitaria se circunscribe a 2020 y 2021. En el primer año, las bodas no llegaron al centenar (94) y los bautizos y las confirmaciones rondaron los 600. Las comuniones capearon el temporal, con 1.449. Crecían las cifras ya en el segundo ejercicio de este periodo, sin confinamiento en casa, hasta el millar de bautizos y los 216 matrimonios.

La etapa posterior, si bien supone una recuperación parcial y refleja cierta estabilización, dista notablemente, tal y como demuestran los porcentajes de variación, de la realidad de hace una década.

La comparativa con indicadores externos deja totalmente claro que la caída de las celebraciones religiosas no se explica únicamente con el descenso del número de niños, también pronunciado en los últimos años, por otra parte. Y es que los bautismos, sin ir más lejos, han bajado mucho más que los nacimientos. Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y la Junta de Castilla y León lo demuestran. En concreto, en 2015 llegaron al mundo 2.760 burgaleses en el conjunto de la provincia. Una década después, en 2024, la cifra se redujo a 1.989. Esta bajada ronda el 28%, lejos del 49% del sacramento en cuestión. De estas estadísticas cabe concluir que mientras que casi siete de cada diez bebés pasaban por este rito de iniciación en aquel momento, ahora son menos de la mitad, apenas un 48%.

Más acusadas son las diferencias en los matrimonios. En suma, apenas bajan un 13% entre 2015 y 2023 (último ejercicio completo publicado en el INE), al pasar de 1.107 a 960. Los enlaces católicos, sin embargo, caen un 40% en ese mismo periodo. Así, nueve años atrás se casaban por la Iglesia cuatro de cada diez parejas, frente al 29% más reciente.

En paralelo, la estructura pastoral de la Archidiócesis de Burgos -al menos la que reflejan estas cifras- también se resiente. Si bien el descenso del número de sacerdotes (el total, no solo los que se mantienen en activo) es progresivo, pasando de 401 a 327 en una década, llama mucho más la atención el desplome de catequistas. El número cae a la mitad desde 2015, cuando -siempre según las memorias diocesanas- llegaban a 1.270. Hoy son 668. Los religiosos en conjunto bajaban por primera vez del millar en 2024. Los misioneros, sin embargo, se mantienen.