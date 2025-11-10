Regresan los bonos de lectura para acercar a los niños a las librerías de Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Las librerías especializadas en literatura infantil viven este fin de semana una invasión de pequeños futuros lectores. Durante la semana empezaron a entregarse los Bonos de Lectura. Este año, tras ponerse al día el año pasado que se entregó a dos cursos, ha tocado a los alumnos de 4º de Primaria. Estos días los centros escolares han entregado los bonos. Un documento rosa brillante que los pequeños han empezado a intercambiar. En total, más de 1.900 por valor de 24 euros cada uno, un euro más que los bonos del año pasado.

Así les ha pasado a María y a Paula. El lunes en el cole su tutora les entregó los bonos de lectura y este sábado no han dudado en acudir a la librería de su barrio. En la Silla Mágica, uno de los 18 establecimientos de la Asociación Provincial de Libreros donde se pueden intercambiar, Arantzazu Suances se dedica a asesorar a las pequeñas que navegan entre las propuestas. «Es el momento en el que ellos toman el mando, aquí la elección es de los niños, ellos deciden el título que quieran leer, no eligen sus padres ni lo compran sus padres, lo hacen ellos», señala la librera.

El objetivo es que con este Bono de Lectura es que «los chavales de los nueve o diez años, que empiezan a ser lectores autónomos, tengan su primer contacto con la librería, que hablen con sus libreros y nosotros nos preparamos unas semanas antes haciendo una selección especial de obras con el perfil de estas edades», señala el vicepresidente de la Asociación Provincial de Libreros, Víctor Adot.

El Ayuntamiento de Burgos destina 46.000 euros a la campaña de Bonos de Lectura que deja unos 1.920 bonos para el curso de 4º de Primaria para los niños que han cumplido en 2025 los nueve años. Tras tener que sumar el año pasado dos cursos, para compensar un año que no se pudo realizar, la intención del Consistorio es mantener la iniciativa. «Es una iniciativa con vocación de continuidad», señala la presidenta de la Gerencia Municipal de Cultura, Andrea Ballesteros. Recuerda que «están destinados a alumnos de 4º de Primaria y se pueden canjear hasta el 30 de noviembre en las librerías que pertenecen a la asociación».

Se trata de la edad en la que se forjan los futuros lectores tras el acompañamiento de la lectura preescolar y primera infancia donde tanto como las historias interesa leer con papá y mamá. «Los pequeños son muy lectores, cuando empiezan a tener maña les gusta, es a esta edad, los nueve o diez, en el que los libros compiten con otros tipos de ocio y muchos pierden el hábito, de ahí que esta medida ayuda a que no abandonen la lectura porque ellos tienen el mando, ellos eligen», insiste Adot.

‘Rescatadores de Unicornios’ y ‘Escuadrón sin límites’ y ‘Ottoline y la gata amarilla’ son algunas de las opciones por las que se han decantado María y Paula que, contentas, entregaban su bono a la librera de su barrio. «Me han enseñado tantos libros que no sabía que elegir», aseguraban. «Hay momentos que la librería está llena de pequeños, los hay que vienen con las ideas claras, hay colecciones como ‘Futbolísimos’ que te viene el niño directo y te dice el 4 o el 5, otros tienen más dudas les preguntas y sobre sus gustos les vas orientando, como a un lector adulto», asegura Suances.

El convenio alcanza un valor total de 46.000 euros que se establece entre Cultura y la Asociación Provincial de Libreros de Burgos. Eso implica que las librerías reciben el bono, identifican al beneficiario y se remite a la asociación para el cobro del valor del papel que los niños entregan. Las librerías donde se pueden intercambiar por libros de lectura, principalmente narrativa o cómic, porque están fuera de esta campaña los diccionarios, libros de texto o material escolar, son: Ávalon, Carlibur, Copistería Papelería Control-C, La Maison des Quatre Chats, La Silla Mágica, Anticuaria Lyda, Bosque de Letras, Casa de la Iglesia, Espolón, Dina 4, Hijos de Santiago Rodríguez, La Llave, Luz y Vida, mar de Hojas, Margof, Octavos, Viñetas y Música y Deportes.

Los superventas

Las colecciones para público infantil y preadolescente se mueven entre ‘Abracadabra’, Unicornia entre ellas, ‘Maincraft’ y ‘Diario de un aldeano’, ‘Diario de Greg’ o ‘Futbolísimos’ entre ellos. Para los que prefieren misterio está ‘Amanda Black’, la historia infantil de Gómez Jurado. «Tenemos un abanico muy grande, en función de sus gustos vamos orientando, también la madurez de los estos chicos y chicas no es la misma, depende mucho de cada uno, hay quien te pide de terror, pero sí es cierto que damos a elegir que mejor tener más de una opción porque cuantos más libros tengan más posibilidades hay que salgan niños lectores», explica Arantzazu Suances.

Informar mejor

Lamentan desde la Asociación de Libreros de Burgos que muchas veces se quedan bonos sin canjear. En torno a un 10%. «Darse se dan todos porque se hace a través de los colegios que informan de los niños que tienen en el curso y se entrega a través de sus tutores, pero quienes no lo intercambian es que quizás no tienen el hábito de ir a la librería o que el niño lo pierde y no llega a casa», reconoce Víctor Adot. De esta manera, desde la asociación plantean «comunicar mejor que es una oportunidad, aclarar un poco más cómo utilizarlo» ya que hay quien los confunde con los Bonos al Consumo donde un porcentaje lo aporta el usuario. Desde los centros escolares se remite a cada familia, por sus canales de comunicación habituales, la carta informativa. Lo habitual es llevar a los pequeños e intercambiar el bono. Y no solo eso, «si hay dudas se gasta un poco más y se adquieren los tres libros, aunque se pase del precio», explican los libreros. El objetivo dar a los escolares un pase a mil y un universos, historias y personajes que despierten su imaginación.