El PSOE lamenta el "maltrato" de Ayala a los barrios tras recortar las ayudas a diez asociaciones

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La concejal socialista Virginia Escudero denuncia el "maltrato sistemático" al que el equipo de Gobierno del PP, liderado por Cristina Ayala, somete a las asociaciones vecinales de la ciudad organizadoras de las celebraciones en los distintos barrios. Señala como prueba la resolución provisional de las subvenciones para la organización de fiestas en 2025, publicada el pasado 24 de octubre, que recorta los fondos a una decena de entidades -de las 26 solicitantes- que, "seguramente, no contaban con esta bajada". Y es que, recordó, estas partidas se destinan a sufragar los gastos de eventos ya celebrados, pues corresponden al año en curso, a punto de culminar.

Según la edil del PSOE, tal resolución llega "con más de seis meses de retraso" y sin que el responsable actual del área, José Antonio López, haya convocado previamente la preceptiva sesión de la comisión de Participación Ciudadana.

Entre los recortes más llamativos criticados por Escudero, destaca el caso del barrio de Gamonal, cuya tradicional fiesta de las Candelas verá reducida su ayuda de 5.428 euros en 2024 a apenas 2.695 en 2025, "una caída de más del 50% respecto al año pasado". También lamentó el descenso de la ayuda a San Pedro y San Felices, que pasa de 2.580 a 951 euros, y de la Barriada Zurbarán, que pierde casi la mitad de su asignación. En total, una decena de barrios verán mermadas sus partidas, mientras que otros experimentan incrementos "sorprendentes", como La Ventilla, que sube de 1.541 a 4.440 euros, o Villalonquéjar, que pasa de 1.900 a 3.500, pese a contar ambos con una población muy inferior a la de algunos de los barrios citados como afectados por el recorte.

La socialista atribuyó estas desigualdades a "unas bases mal diseñadas" elaboradas por la anterior responsable del área, Carolina Álvarez, y lamentó que el nuevo concejal no haya corregido los errores. Aseguraba al respecto que las normas vigentes "solo sirven para perjudicar a los barrios", tal y como, a su juicio, evidencia la resolución reciente. De ahí, indicó, que no se hayan registrado alegaciones, pues las entidades "no tienen margen de maniobra".

Escudero advirtió de que algunas asociaciones perjudicadas están "desmoralizadas" y dejarán de colaborar en las próximas fiestas por la incertidumbre y la falta de fondos. Mencionó en particular el caso de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas, cuyos responsables han comunicado que no organizarán la multitudinaria Fiesta de la Cecina. "No se puede pedir a los vecinos que sigan trabajando gratis mientras el Ayuntamiento les paga con un año de retraso", opinó la socialista.

La edil reclamó a Ayala que convierta la participación ciudadana "en una realidad y no en un eslogan", y exigió que rinda cuentas sobre el destino de las subvenciones y los criterios de reparto y cuide a las asociaciones vecinales porque "son el motor de nuestros barrios".