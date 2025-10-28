López confía en convocar en diciembre las ayudas para las fiestas de los barrios de 2026

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos, José Antonio López, confía en que las bases de las ayudas a las asociaciones vecinales de los barrios correspondientes a 2026 puedan publicarse en los primeros días de diciembre en el Boletín Oficial de la Provincia. El edil explicó al respecto que el texto ya está redactado y que el objetivo del equipo de Gobierno es agilizar los plazos de tramitación y reforzar los principios de "transparencia, control y justificación". Valora incluso, avanzó, convocar una comisión extraordinaria en las próximas fechas para impulsar este proceso.

Antes de tal anuncio, López repasó el estado de las convocatorias anteriores y aseguró que las ayudas vinculadas al año 2024 están prácticamente resueltas. Tras meses de retrasos por la falta de personal en el área municipal responsable de su gestión, ya "solo quedan cuatro asociaciones por cobrar lo que les corresponde", precisó.

El concejal recordó al hilo la polémica surgida el pasado verano, cuando el PSOE criticó la demora en el pago de estas subvenciones. López, recién llegado al departamento desde Movilidad -donde fue apartado como responsable por el caso Prepay-, reprochó entonces la "enésima deslealtad institucional" del Grupo Municipal Socialista y defendió que el actual equipo de Gobierno trabajaba para "solucionar el problema heredado del anterior mandato", derivado de los numerosos puestos sin cubrir. Agradeció en este sentido la labor de los técnicos y de la concejal de Personal, Yolanda Barriuso, por "su competencia y dedicación" para reforzar los recursos humanos del área, lo que permitía desatascar la situación. El edil agradecía además la comprensión de las asociaciones vecinales, que "siempre han sido conocedoras de una realidad" que, añadía, "nunca hemos ocultado".

El fin de la tramitación de las ayudas de 2024 permitirá centrar los esfuerzos en el abono de las de 2025, que, según avanzó López, ya se han aprobado de manera provisional, por un importe total de 73.000 euros, y pueden consultarse en la web municipal. El concejal señaló que, pese a resolverse este procedimiento a finales de octubre, "todas las fiestas de barrio del presente año se desarrollaban sin incidentes" y que "ahora se agilizará la tramitación de las del actual ejercicio".

En cuanto a posibles cambios en las bases futuras a publicar en apenas un mes, indicó que, si bien sí existen una serie de modificaciones, "no están todavía perfectamente delimitadas y se comunicarán una vez tengan carácter definitivo". Incidió, no obstante, en que tres criterios rigen el documento: "transparencia, control y justificación". En todo caso y con carácter general, el edil de Participación aseguró que la prioridad de su área es "recuperar la normalidad en este ámbito y fortalecer la relación con los barrios".

Distritos

Por otra parte, José Antonio López se refirió a la modificación del reglamento de Distritos y Participación Ciudadana que se debatirá esta tarde en la comisión municipal correspondiente y avanzó que los cambios planteados buscan "simplificar la gestión y reducir la burocracia". "Queremos que sea más fácil comunicarse con el Ayuntamiento, que los distritos tengan más agilidad para tomar decisiones y que los vecinos tengan más oportunidades de implicarse en los temas que les afectan", detalló.

El responsable del área confió en que el debate se desarrolle "con normalidad y con altura de miras" y que los grupos políticos, cuyo apoyo es necesario para dar luz verde a las modificaciones, mantengan el foco en el objetivo final de "mejorar el funcionamiento de estos instrumentos de participación ciudadana".

Entre las principales novedades que se discutirán figuran la posible elevación del presupuesto de los distritos del 1% actual al 1,5%, la opción de que los fondos no ejecutados puedan pasar a remanentes para su uso en el ejercicio siguiente y la posibilidad de dotar de carácter plurianual a las inversiones que superen el montante anual asignado.

Otra de las propuestas que subrayó es la de otorgar capacidad ejecutiva directa a los presidentes de distrito, para que "puedan iniciar expedientes administrativos". López aseguró al respecto que la reforma prevista facilitaría la supresión de "trámites innecesarios" para agilizar la relación con los vecinos.

En caso de obtener el dictamen favorable en la comisión de Participación, Distritos y Transparencia, el texto se elevará al próximo Pleno municipal para su aprobación definitiva.