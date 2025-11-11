Únicos, una ventana abierta a la labor artesana del siglo XXI

La directora de Comercio, María Petti, acompañada a su derecha por la directora de la ESAD, Teresa Monzón, y los ponentes Jesus Lara y Félix Sanz.TOMAS ALONSO

Siglos de tradición del trabajo bien hecho con la modernidad de las herramientas del siglo XXI. Es el ámbito en el que se mueve el sector de la Artesanía en Castilla y León y que esta mañana trataba de mostrar a los estudiantes que se forman la Escuela de Arte y Superior de Diseño, ESAD, de Burgos. En el centro burgalés se imparten cases de grado medio de Artesanía en Cuero y grado superior de fotografía, ilustración y animación, que es el único de Castilla y León.

Algunos de ellos han participado en el programa Únicos, una iniciativa que persigue "mostrar a los alumnos de las escuelas de arte, de la mano de gente consolidada, la experiencia de su día a día, lo que es trabajar y vivir de la artesanía y quitarnos esa idea preconcebida de que la artesanía es antigua, darle una pátina de modernidad", señaló la directora general de Comercio de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León, María Pettit.

El ciclo de este año se celebra bajo el concepto temático de 'POIESIS' —término griego que define el proceso creativo como una forma de conocimiento y juego— y en el caso de Burgos, la temática se centra en el desafío de la obra gráfica y el desarrollo de estudios creativos independientes, con la participación de profesionales destacados en el sector.

Por un lado, Ogami Press y Juan Lara Hierro abordan 'La obra gráfica frente a los nuevos retos de la imagen', junto a un taller participativo sobre las técnicas de fotograbado. Posteriormente, los participantes podrán profundizar en el camino hacia la profesionalización y el emprendimiento con la charla y el coloquio de Miriam Salgado García y Kike Ortega. Ambos profesionales también dirigen el taller participativo 'Maqueta & Modelo', enfocado en la construcción de un proyecto creativo de principio a fin.

La jornada de Burgos es la sexta de las nueve previstas en las Escuelas de Arte de Castilla y León durante octubre y noviembre. Todas las actividades son gratuitas y las intervenciones se graban para formar parte de un repositorio abierto en el canal de YouTube de FOACAL, facilitando el acceso a toda la comunidad de aprendizaje.