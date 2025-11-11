Pillado en Burgos por circular con la bici por zona prohibida con hachís y marihuana

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Local, adscritos a la Unidad de Motoristas, detuvieron el pasado jueves 6 de noviembre a un joven de 24 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras incautarle más de 57 gramos de sustancias estupefacientes.

Los hechos ocurrieron sobre las 18:10 horas en la calle Nuño Rasura, durante un operativo especial de vigilancia y control de vehículos de movilidad personal (VMP) y bicicletas en zonas peatonales. Una patrulla de paisano observó a un joven circulando en bicicleta por la acera, motivo por el cual procedieron a su identificación.

Durante la intervención, los agentes detectaron un notable nerviosismo en el individuo y realizaron un registro de seguridad, encontrando dos bolsas con una sustancia compatible con marihuana -que superaba los 7,5 gramos- y una piedra de hachís con un peso aproximado de 50 gramos.

Ante el hallazgo, los agentes procedieron a su detención por un presunto delito contra la salud pública, siendo trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.