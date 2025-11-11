Ayala elevará el presupuesto al Pleno en diciembre

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Cuenta atrás para conocer los detalles del presupuesto municipal de 2026. El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, aseguró que el área que lidera ultima ya el borrador de las cuentas, con la previsión de elevarlo al Pleno en diciembre, ya sea en sesión ordinaria o extraordinaria. Según explicó el edil, el documento se encuentra en "su fase final de ajustes entre ingresos y gastos", tras haber mantenido reuniones "extensivas" con todos los departamentos de la casa y recabar sus necesidades.

Manzanedo subrayó que el objetivo del equipo liderado por la alcaldesa, Cristina Ayala, es presentar un presupuesto "real y acorde tanto a los proyectos que comenzarán a ejecutarse el próximo año como a los que ya están en marcha y requieren partidas plurianuales". Añadió además que la ejecución presupuestaria de este año "va mejor que ningún otro ejercicio", pese a no superar el 40% en estos momentos, lo que a su juicio permite afrontar 2026 "con una evolución positiva".

El edil 'popular' indicó que el techo de gasto se sitúa en torno a los 247 millones de euros y confió en dar a conocer el borrador a lo largo de noviembre, "para que los otros grupos municipales puedan estudiarlo con antelación al Pleno". También se informará de su contenido al Consejo Social y a las juntas de distrito.

Respecto a la participación de la oposición, Manzanedo explicó que, si bien "el PP se ha mostrado dispuesto a incorporar aportaciones de ambos grupos", no se han producido avances. "Ya dijimos que se trataba de sumar y no de restar, porque este presupuesto es para todos los burgaleses", recalcó.

Recordó al respecto que el equipo de Gobierno incluso ofreció al PSOE incluir en las cuentas "uno de sus proyectos estrella: el bulevar de la calle Vitoria", pero los socialistas no aceptaron la propuesta y se mostraron contrarios de entrada al presupuesto del PP "por sus propias líneas rojas", precisó, en referencia al rechazo frontal al túnel de la calle Santander.

Sobre Vox, señaló que "la segunda reunión -tras la mantenida en octubre- está prevista para la entrega del borrador", aunque, incidió, la formación encabezada por Fernando Martínez-Acitores en el Ayuntamiento "ya conoce las líneas en las que incidiremos".

En cualquier caso, Manzanedo insistió en que será la oposición la que decida el curso de los acontecimientos en este ámbito. Y es que, preguntado por si el PP ya asume que, salvo sorpresa, es posible que tengan que aprobar las cuentas, de nuevo, vía cuestión de confianza, el edil vinculó el camino a tomar al voto inicial de PSOE y Vox, evitó concretar más al respecto y se limitó a reiterar que se trata de un "presupuesto de gran envergadura para el desarrollo de un proyecto de ciudad", centrado en infraestructuras y actuaciones "a largo plazo".

Por otra parte, Manzanedo informó de los asuntos abordados en la comisión de Hacienda, Contratación y Patrimonio, en la que se analizó el periodo medio de pago a proveedores del Ayuntamiento de Burgos, que se mantiene "en niveles excelentes" por debajo de los 30 días. En julio fue de 10,71 días, en agosto de 10,57 y en septiembre de 11,84. Datos que "nos posicionan como una administración que cumple con sus obligaciones y muestran una gestión sólida y eficiente", presumió.

Además, Manzanedo daba cuenta de varios expedientes de contratación. Así, el de servicios funerarios para personas sin recursos -del que se han beneficiado ocho personas en los últimos cuatro ejercicios- se licitará por un plazo de cinco años sin prórroga y un presupuesto base de 37.752 euros. Detalló al respecto que el contrato contempla un número máximo de 40 actuaciones, por 780 euros cada una.

El suministro y mantenimiento de licencias del cortafuegos informático FortiGate saldrá a concurso por un año, por un importe de 79.860 euros, mientras que el mantenimiento de las instalaciones audiovisuales del Ayuntamiento tendrá una duración de tres años prorrogables y una partida de 47.837,76 euros. El plazo para presentar ofertas en este caso finaliza el 21 de noviembre.