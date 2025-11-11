Ocho años de plante por el Tren Directo: «Vamos a seguir dando guerra hasta que esté en marcha»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Haga frío o calor, llueva o salga el sol. Desde el 18 de noviembre de 2017, un grupo de burgaleses se reúne cada sábado en la Plaza Mayor o, en su defecto, frente al Teatro Principal. Lucen pañuelos verdes y una pancarta que visibiliza su reivindicación: la reapertura de la línea 102 entre Madrid y Burgos con parada en Aranda de Duero. Ocho años ininterrumpidos, salvo por la pandemia, en defensa del Tren Directo. 417 plantes, sin cejar en el empeño, tratando de hacer ver que la recuperación de esta vía es crucial para el desarrollo de la provincia.

Auspiciados por la Sociedad Civil Burgalesa (Socibur), los habituales esperan contar este sábado 15 de noviembre con un respaldo masivo de la ciudadanía. Celebran su octavo aniversario y creen que la ocasión lo merece, de ahí la convocatoria de una manifestación que, esta vez sí, contará con el apoyo de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Burgos, así como de Aranda de Duero y Miranda de Ebro.

La alcaldesa, Cristina Ayala, dará cuenta este miércoles del respaldo institucional junto a los portavoz del PSOE y Vox. También acudirán a la comparecencia representantes de Socibur, conscientes de que se trata de una oportunidad única para visibilizar una demanda que lleva mucho tiempo sobre la mesa. Concretamente, desde el cierre de la línea en 2011 a raíz del derrumbe del túnel de Somosierra, con una bateadora atrapada en su interior.

«El Tren Directo es el futuro inmediato de la provincia», subraya un miembro de Socibur a sabiendas de que, a pesar de las promesas, «ha habido muy pocos avances». Partiendo de esta base, agradece la implicación de todas las formaciones políticas pese a que, en todos estos años, no hayan brindado una «colaboración total». Curiosamente, «Vox no ha fallado nunca» a la hora de asistir a los plantes mientras «los demás iban de vez en cuando». Solo al principio, después -por lo que sea- dejaron de acudir.

Lejos de perder la esperanza, Socibur confía en que los informes recientemente remitidos por el Ayuntamiento de Aranda para su inclusión en el estudio de viabilidad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) sirvan para garantizar, cuanto antes, la recuperación de la línea.

No queda más remedio que «esperar» a que haya novedades. Y que traigan consigo compromisos efectivos en el mayor plazo de tiempo posible. Entretanto, desde Socibur advierten que «vamos a seguir incordiando y dando guerra hasta que lo tengamos en marcha».